李強：外部超預期衝擊中國有準備 籲抵制保護主義

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（中央社台北23日電）面對美國川普政府連兩波及未來進一步加徵關稅，中國國務院總理李強今天在出席「中國發展高層論壇2025年年會」時說，中國已為可能出現的「外部超預期衝擊」作準備，必要時還將推出新的增量政策，確保中國經濟能夠平穩運行。

李強並將矛頭暗指美國，呼籲與會的各國企業家做「全球化的堅定維護者、推動者」，齊心協力、精誠合作，「抵制單邊主義和保護主義」。

「中國發展高層論壇2025年年會」今天上午在北京登場。綜合新加坡聯合早報及新華社報導，李強在出席論壇開幕式致詞時，作上述表示。

新華社報導，李強在會中發表主旨演講提到，大家都非常關心中國經濟發展情況，也很關心全球發展走向。一段時間以來，對中國經濟和世界形勢，基於不同層面、不同視角的觀察和分析可謂林林總總。

李強說，當今世界經濟「碎片化加劇」，不穩定、不確定性上升，更需要中國開放市場、企業共享資源，攜手抵禦風險挑戰、實現共同繁榮。中國始終把自身發展與全球發展緊密結合在一起，將堅持經濟全球化正確方向，踐行真正的多邊主義，努力做全球和平發展事業的穩定性、確定性力量。

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他又說，中國將堅定不移推進開放合作，倡導「國際通行規則下」的公平競爭，維護自由貿易和全球產業鏈供應鏈暢通穩定，並繼續敞開懷抱歡迎各國企業，進一步擴大市場准入，積極解決企業關切，幫助外資企業深度融入中國市場。

李強還暗指美國說，希望與會企業家做全球化的堅定維護者、推動者，齊心協力、精誠合作，抵制單邊主義和保護主義，在互利互惠中實現更大發展。（編輯：邱國強/周慧盈）1140323