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路透：習近平28日會見BMW、賓士等外企高層

2025/3/28 10:44
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（中央社台北28日電）路透社報導，中國國家主席習近平今天將在北京會見德國汽車製造商BMW、賓士（Mercedes）及美國晶片巨頭高通（Qualcomm）等外國企業高層。

路透社引述知情人士披露了上述消息，但未提到預計討論的內容。

北京於23至24日舉行中國發展高層論壇，包括美國蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）等80多家外國企業代表與會，其中以美企近30家最多。路透先前報導，與往年相比，來自歐洲的企業高層比例更高。

金融時報日前引述知情人士報導，習近平28日將會見匯豐銀行（HSBC）執行長艾橋智（Georges Elhedery）、對沖基金巨擘城堡（Citadel）執行長葛里芬（Ken Griffin）等外企高層。

這場會面舉行時間正值外資對中國投資下滑及關稅戰升溫之際，北京正在尋求加強和外國企業的聯繫。中國去年實際使用外資（FDI）年減27.1%，這是自2008年全球機融危機以來最大跌幅。

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路透昨天報導，儘管BMW與賓士汽車在中國的市占率被特斯拉以及中國車企比亞迪、小米瓜分，中國仍是BMW、賓士與福斯汽車（Volkswagen）等德國車企最大的市場之一。

報導指出，尤其美國總統川普宣布4月2日起對所有進口至美國的汽車加徵25%關稅，中國市場對德國車企的重要性可能進一步上升。德國汽車製造商近期正積極尋求與中國企業建立技術合作夥伴關係，以提升在中國市場的競爭力。（編輯：廖文綺/周慧盈）1140328

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