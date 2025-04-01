談共軍演習 中國外交部：警告和遏制「台獨」

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（中央社台北1日電）共軍東部戰區今天宣布在台灣周邊展開聯合演訓。對此，中國外交部宣稱「是對台獨分裂勢力的嚴重警告和有力遏制」。

綜合澎湃新聞等陸媒報導，中國外交部發言人郭嘉昆下午在例行記者會回應外媒表示，這次聯合演訓「是對『台獨分裂勢力』的嚴重警告和有力遏制，是捍衛國家主權，維護國家統一的正當必要行動」。

郭嘉昆並重提北京一貫說法宣稱，「台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉」。

此外，對於美國國務部長赫格塞斯（Pete Hegseth）日前在東京表態「美國將確保包括台灣海峽在內的印太地區擁有堅實、戒備、可靠的威懾力」並指責中國的行為具「攻擊性和脅迫性」一事，郭嘉昆強調，美日軍事安全合作不得針對第三國，不得危害地區和平發展。

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他並說，「在台灣問題上，我們奉勸美方個別人士，放棄『以台制華』的幻想，以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將美方在涉台問題上作出的承諾落到實處」。

共軍東部戰區上午宣布，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力在台灣周邊展開聯合演訓。中國大陸國務院台灣事務辦公室表示，這是對於台灣國安「17項措施」等的反制動作。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1140401