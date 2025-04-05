加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
川普揮關稅大刀 看懂歐亞可能反制手段、對美國自身衝擊
首頁 / 兩岸
川普關稅戰
對台影響
新聞專題
對台影響5/69
首頁 / 兩岸

對中國加徵對等關稅衝擊 台商：難再降價銷美

2025/4/5 17:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝怡璇北京5日電）美國宣布9日起對中國加徵34%對等關稅，台商面臨更多挑戰。台企聯會長李政宏分析，從事消費電子、家具業的台商對美出口比重高，易受影響。從事玩具出口貿易的翟所領則表示，過去加徵關稅能補貼客戶，但此次加徵34%關稅無法再降價銷美，對公司影響重大。

美國2月、3月分別宣布對中國加徵10%的關稅，4月2日又再度宣布9日起對中國加徵34%的對等關稅。短短兩個月的時間，中國出口商就得迅速對美國累計加徵的54%關稅做出反應，台商面臨更多挑戰。

全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）會長李政宏分析，目前局勢對台商而言比以往更困難，過去中美貿易戰主要是對中國大陸的產品課徵關稅，但現在美國也分別對越南、泰國、菲律賓等國課徵關稅，當時台商能將生產線佈局到東南亞，但現在台商都很困惑該往哪發展、如何分散市場，降低對美出口，以及避免訂單流失所產生的影響。

李政宏提到，在中國大陸從事消費電子、紡織、製鞋業、家具業的台商，對美出口比重高，產業易受到關稅影響。

不過，李政宏表示，自8年前中美貿易戰開打時，就有部分台商佈局其他面向的市場，因此他認為台商這次受到關稅的衝擊可能稍微小一點。而在中國大陸市場上，雖然目前消費相對疲弱，但台商仍積極轉型升級及佈局中國大陸市場。

東莞台商協會前會長翟所領，從事玩具出口貿易長達3、40年。其公司的玩具產品外銷至國際市場占約95%，內銷市場僅5%，以出口為主。其中，美國市場就占外銷訂單中的6到7成，交易額約有美金數千萬。

翟所領說，美國總統川普第一任期時對中國個別產業祭出關稅，當時玩具出口是免稅，對產業沒有影響，但這次美國是針對所有中國產品加徵關稅，前陣子只有加徵20%關稅時，公司會在價錢上補貼客戶，「但這次又再多徵34%關稅，已經沒有餘地再降價了，降價也沒用，也是很少」。

google news透過 Google News追蹤中央社

針對中國產品再被加徵34%對等關稅，公司將如何應對。翟所領表示，目前34%關稅才剛出來沒幾天，川普的政策經常轉變，目前供應方跟買方都還來不及反應，公司選擇按兵不動。「從他（川普）丟出第1個10%關稅到現在，所做的任何努力都是白費，所以反應不必太快」。

翟所領表示，這應是從事玩具出口貿易3、40年間最艱困的時候，但從結果來看，不一定是最困難的時刻。他認為，目前加徵關稅只是一個過程，不會是最後結果，川普是以關稅當作手段換取好處，情況可能都還會有變動。因此對於未來產業發展，他表示，「我不會樂觀看待，但也不是像絕望那麼悲觀」。（編輯：周慧盈）1140405

#川普
#中國大陸
#台企聯
#台商
#李政宏
#越南
#泰國
#中美貿易戰
李政宏
陸市場內捲 台企聯會長：台商可用優勢融入當地國台辦副主任：推動大陸台商台企同樣適用增量政策
川普
川普祭高關稅 分析：4000億美元中國商品將轉向 加劇他國衝擊川普關稅戰 製藥業者憂心代工保健品部分受衝擊
對台影響
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
因應美關稅政策 賴總統與資通訊企業代表官邸座談
24
更多編輯台推薦新聞：