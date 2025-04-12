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中國拉攏歐洲抗美關稅 法媒：「假朋友」恐摧毀產業
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美中關稅戰 鄭永年：雙方拚經濟韌性看誰扛不住

2025/4/12 11:01
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（中央社記者李雅雯台北12日電）香港中文大學（深圳）前海國際事務研究院院長鄭永年表示，不用太擔心關稅戰，也不用想什麼時候會停止，中美雙方在拚經濟韌性，現在要看誰扛不住。

美國對中國加徵關稅稅率累計達145%；中國祭出反制手段，國務院關稅稅則委員會11日宣布，對於原產於美國所有進口商品加徵關稅稅率從84%拉高至125%，「如果美方後續對中國輸美商品繼續加徵關稅，中方將不予理會」。

人民日報海外版專欄「俠客島」11日晚刊載鄭永年專訪，他於談話中論及美中關稅戰看法。對於美中加徵關稅比拚，鄭永年表示，不用太擔心關稅，也不用想什麼時候能停下來，「這本來就不是我們挑起的事」。

鄭永年強調，中美雙方正在拚經濟韌性，也就是看誰扛不住。中國過去這些年實現獨立自主發展，進入技術引領發展階段；美國變成「短缺經濟」，這個短缺是出於放棄中低端技術、不事生產所導致，關稅戰繼續搞，美國馬上面臨高通膨。

鄭永年提到，美國需要發展基礎設施、民生經濟，這恰恰是中國可以做的；美國大量農產品、能源產品出口也需要中國市場。美國想用關稅手段解決國內問題，反而會惡化問題；「如果轉而選擇更極端的方式解決問題，這是我比較擔心的」。

鄭永年批評美國發起關稅戰實為完全沒有準備好。他說，美國完全沒有準備好，例如取消中國小額包裹免稅措施，海關第一線恐有直接癱瘓問題；這次對於不同國家課徵不同稅率，海關怎麼執行、需要多少執法人員，一定會有巨大混亂。

鄭永年指出，中國祭出反制手段是早有預判、反覆推演的，另外還有與其他國家的溝通。為了打壓中國，美方繼續用敲詐勒索手段強迫其他國家選邊站；中國是走完全相反的路—開放，關稅戰不僅「天塌不下來」，中國本來就撐起半邊天。

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俠客島9日刊載另一篇鄭永年專訪。對於美中來回加徵關稅，鄭永年提到，關稅之爭是有限度的，當關稅加到60%至70%時，這跟加到500%其實沒有區別，「都沒法做生意了，就是脫鉤了」。

鄭永年強調，在這波美國打壓中，中國要集中精力辦好自己的事，短期內減少震盪，例如透過國有大資金、國央企增持護盤、穩定股市等；中長期透過改革釋放內部潛力，弄好區域大市場、統一大市場，這是真正的進步。（編輯：呂佳蓉）1140412

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