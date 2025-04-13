中國評美豁免部分對等關稅：小步糾錯 正評估影響

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（中央社台北13日電）針對美國12日公告豁免電腦、智慧型手機及晶片等科技產品的對等關稅，中國商務部今晚回應，中方正在對有關影響進行評估，這是美方「修正單邊對等關稅錯誤做法的一小步」，中方敦促美方「在糾錯方面邁出一大步」，徹底取消對等關稅。

新華社報導，中國商務部今晚以層級較高的不具名發言人答記者問名義，作上述表示。

中國商務部發言人說，美方於美東時間12日公布備忘錄，豁免電腦、智慧型手機、半導體製造設備、積體電路等部分產品的對等關稅，中方正在對有關影響進行評估。

發言人指出，中方注意到，這是繼美方10日暫緩對部分貿易夥伴徵收高額對等關稅以來，對相關政策做出的第2次調整。「應該說，這是美方修正單邊對等關稅錯誤做法的一小步」。

中國商務部發言人表示，以一紙行政令推出所謂「對等關稅」，不僅違背基本的經濟規律和市場規律，也是對國家間互補合作和供需關係的無視。對等關稅自4月2日推出以來，不僅沒有解決美國自身任何問題，反而嚴重破壞國際經貿秩序，嚴重干擾企業正常生產經營和人民生活消費，損人不利己。

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發言人提到，中方對中美經貿關係的立場是一貫的，「貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路」。中國有句古話，「解鈴還須繫鈴人」，中方敦促美方正視國際社會和國內各方理性聲音，「在糾錯方面邁出一大步」，徹底取消對等關稅的錯誤做法，回到「相互尊重，通過平等對話解決分歧的正確道路」上來。

美國海關與邊境保護局（CBP）12日發布公告，豁免電腦及其周邊配件、二極體和電晶體等半導體元件、半導體製造相關設備、積體電路、智慧型手機等20項科技類產品的對等關稅，並回溯至美東時間5日凌晨0時1分起實施。（編輯：邱國強）1140413