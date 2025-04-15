通緝3名涉網攻美國特務 中方促美停止網路攻擊

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（中央社記者謝怡璇北京15日電）中國哈爾濱市公安局今天指控，3名美國國家安全局特定入侵行動辦公室的特務人員在亞冬會期間網攻賽事系統。中國外交部今天敦促美國停止對中方網路攻擊，並表示將採取必要措施保護網路安全。

據財聯社報導，中國外交部發言人林劍今天在例行記者會上，作上述表示。

林劍說，在第9屆亞洲冬季運動會（亞冬會）期間，美國政府針對賽事的訊息系統和黑龍江省內的關鍵訊息基礎設施展開網路攻擊，對中國關鍵訊息的基礎設施、國防、金融、社會、生產以及公民的個人訊息安全「造成嚴重危害，性質惡劣」。

他又說，中方譴責美國政府的上述「惡意網路行為」，並已通過各種方式，就美國網路攻擊中國的關鍵基礎設施向美方表明關切。

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林劍表示，中方敦促美方在網路安全問題上採取負責任的態度，停止對中方實施網路攻擊，停止對中方的抹黑和攻擊，中方將繼續採取一切必要措施，保護自身網路安全。

哈爾濱市公安局透過官方微博帳號發布「關於對3名美國網攻竊密人員的懸賞通告」，點名3名美國國家安全局（NSA）下屬的特定入侵行動辦公室（TAO）特務人員，參與實施針對亞冬會賽事系統的網路攻擊活動。3人還曾多次對中國的關鍵資訊基礎設施網攻，並參與對華為公司等企業的網路攻擊活動。（編輯：邱國強）1140415