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美公布中國船舶港口費徵收方案 中方：損人害己

2025/4/18 18:44
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（中央社記者謝怡璇北京18日電）美國宣布對中國船舶港口費徵收方案。中國外交部今天重申徵收港口費的立場，表示對貨物裝卸設備加徵關稅，損人害己，敦促美方立即停止錯誤做法，中方將採取必要措施捍衛權益。

據央視新聞報導，中國外交部今天舉行例行記者會，發言人林劍回應媒體提問時，作上述表示。

林劍表示，之前已就有關問題多次闡明立場，在此重申徵收港口費，對貨物的裝卸設備加徵關稅措施損人害己。

林劍表示，敦促美方尊重事實和多邊規則，立即停止錯誤的做法。中方將採取必要措施捍衛自身合法權益。

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華爾街日報指出，美國貿易代表署（USTR）今天表示，港口費將按每趟赴美航程收取，每艘船每年最多徵收5次。

今天公布的計畫是6個月後開始對中國船東和運營商的中製船舶每趟美國航程徵收每淨噸50美元費用，接下來3年裡的費用是每淨噸年增30美元。至於中國建造但非中國運營商的船，則按淨噸位或是貨櫃數量收費。6個月後的收費方式為每淨噸18美元或每只貨櫃120美元，接下來3年裡每淨噸年增5美元或按比例增加貨櫃費用。（編輯：周慧盈）1140418

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