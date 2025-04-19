美將徵船舶港口費 中國商務部：嚴重損害中企權益

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（中央社記者張淑伶上海19日電）美國貿易代表署17日發布對中國擁有與營運船舶課高額港口費等計畫，中國商務部昨天晚間回應，以「四個嚴重」表達強烈不滿，並稱中方將密切關注美方有關動向，並將採取必要措施維護自身權益。

根據中國商務部網站，商務部新聞發言人表示，美國貿易代表署（USTR）17日宣布對中國海事、物流和造船領域301調查的最終措施。一年多來，中方針對美方301調查反復申明立場，並提供中方立場非文件，要求美方以客觀事實為依據，停止將自身產業發展面臨的問題歸咎於中國。

他說，在美方不久前舉行的聽證會上，絕大部分各國行業代表對美方措施表示反對，美國國內對此也有很大反對聲音。但美方還是「一意孤行」，執意發布相關限制措施。中方對此強烈不滿、堅決反對。

他批評，美方措施充分暴露出其單邊主義、保護主義政策本質，是典型的非市場做法，具有明顯的歧視性色彩，嚴重損害中國企業正當權益，嚴重擾亂全球產供鏈穩定，嚴重違反世貿組織規則，嚴重破壞以規則為基礎的多邊貿易體制和國際經貿秩序。

他說，中方敦促美方遵守市場經濟和公平競爭原則，停止「甩鍋推責」，盡早糾正錯誤做法。中方將密切關注美方有關動向，並將堅決採取必要措施維護自身權益。

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美國貿易代表署（USTR）17日發布對中國擁有與營運船舶課高額港口費、中國承造但非中國營運商的船則課較低費用的計畫。川普政府藉此打擊中方在海運的主宰地位，振興美國國內造船。

港口費將按每趟赴美航程收取，每艘船每年最多徵收5次。6個月後開始對中國船東和營運商的中製船舶每趟美國航程徵收每淨噸50美元費用，接下來3年裡的費用是每淨噸年增30美元。（編輯：陳鎧妤）1140419