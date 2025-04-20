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北京機器人半馬成面試現場 開發者盼獲關注與投資

2025/4/20 11:57
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（中央社台北20日電）北京19日舉行全球首場人形機器人半程馬拉松，有20組機器人參加比賽。在競技之餘，這場賽事也成了一個大型的面試現場，開發者藉此打廣告盼引起關注，投資人則默默觀察，物色值得投資的機會。

「2025北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松」共有來自北京、上海、廣州、蘇州等地20組的機器人參加，最終由北京人形機器人創新中心的機器人「天工Ultra」，以2小時40分42秒奪冠。

這場賽事除了本身的話題性以及驗證機器人的實際能力與技術之外，據第一財經報導，不少投資人關注具有發展性的企業與投資機會、參賽企業則抓緊機會宣傳、打廣告，獲得一波商業流量。

報導引述一名到場觀賽的私募基金管理者表示，就機器人目前的運用情形來看，這個行業還是需要很長一段時間去發展。此次觀賽的重點在於觀察機器人如何才能在現實世界更好的運用，「這次比賽恰好是一個機會，讓我們看一看機器人目前究竟跑得怎麼樣」。

這名基金管理者在現場進一步看到，目前機器人的穩定性、泛化性均有所缺失，不過也看到了機器人團隊應對突發狀況的反應速度很快，能夠在維修之後迅速站上跑道，「這是我們所希望看到的有效失敗」。

報導提及，在這場賽事中獲得第2名的松延動力團隊採用了「多機作戰」戰略，籌組了「小頑童」和「旋風小子」兩支隊伍，並且採用了這家公司今年3月最新發布的機器人N2。

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據報導，松延動力的N2機器人售價為人民幣3.99萬元，發售後就已獲得超過500台訂單，主要應用於科研教育、文旅導覽、養老陪伴等領域。松延動力的董事長姜哲源也在現場打起廣告，宣傳自家的機器人N2，喊出「5000訂金現場鎖單，價格3萬9900，買不了吃虧，買不了上當」。

另一家參賽的人形機器人新創公司靈寶CASBOT的聯合創始人張淼受訪時則稱，參賽的機器人CASBOT SE展現較高的穩定性，沒有出現摔倒等意外情況，「2025年，預計交付100台左右的機器人」。（編輯：吳柏緯/陳鎧妤）1140420

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