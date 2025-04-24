香山論壇先導會28日北京登場 30餘國軍方官員與會

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（中央社記者謝怡璇北京24日電）中國國防部發言人張曉剛今天表示，首屆「北京香山論壇先導會」4月28日至30日將在北京舉行，有30餘國和國際組織的200多名防務官員、專家學者與會，期間將安排雙邊及多邊會見。

中國國防部下午舉行4月份例行記者會。發言人張曉剛在會中發布上述消息。

張曉剛表示，這次「北京香山論壇先導會」以「全球安全面臨的機遇和挑戰」為主題，將有來自30餘個國家和國際組織的200多名防務官員、專家學者、媒體代表與會。

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張曉剛說，該先導會將透過多邊研討對話，提升論壇國際參與實效，「為完善全球安全治理貢獻智慧」。期間，還將安排雙邊、多邊會見及文化科技參訪活動。

北京香山論壇創辦於2006年，簡稱「香山論壇」，由隸屬中共解放軍的中國軍事科學學會主辦。起初是討論亞太地區安全「純二軌」對話平台，每2年舉辦一次；2014年起升級為「一軌半」，邀請國家國防軍事領導人、國際組織代表、學者等與會，改為每年舉行。（編輯：邱國強）1140424