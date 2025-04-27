中共軍委副主席何衛東缺席政治局集體學習 曾傳被查

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（中央社台北27日電）中共中央軍委副主席何衛東自今年中國全國「兩會」結束後，缺席多場活動，此前傳出他已被查。香港星島日報今天報導，中共中央政治局日前舉行第20次集體學習，何衛東繼續缺席。

中共中央政治局25日舉行第20次集體學習，星島日報的報導指出，據央視新聞聯播播出政治局集體學習的畫面，24名政治局委員（包括7名常委）中，有2人沒有現身，一是何衛東，另一位是正在中亞國家訪問的外交部部長王毅。

何衛東在3月11日中國全國人大閉幕會之後，已經沒有公開露面，包括缺席4月2日中央軍委領導首都義務植樹活動，4月8至9日的中央周邊工作會議，日前又缺席政治局集體學習。

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英國金融時報此前報道，何衛東已被免去職務，原因與涉及貪腐有關，並且從被拘留後一直接受當局審訊。中國國防部4月24日舉行例行記者會，發言人張曉剛回答媒體有關何衛東的問題時，僅表示「我們此前已就此問題作回應」。

中國國防部發言人吳謙3月27日回應媒體有關何衛東的問題時，未對傳聞予以駁斥，只表示「沒有這方面的消息，不了解這方面的情況」。（編輯：陳鎧妤/吳柏緯）1140427