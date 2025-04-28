長和擬售巴拿馬港口 北京：盼審慎行事與中方溝通

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（中央社記者謝怡璇北京28日電）外媒報導，中國政府已向長江和記表示，出售巴拿馬運河港口以外的港口不成問題。中國外交部今天對此表示，希望有關各方審慎行事，並與中方有關部門充分溝通。

中國外交部今天舉行例行記者會。有媒體提問，華爾街日報引述知情人士說法，指中國政府已向長江和記表示，出售巴拿馬運河港口以外的港口不成問題，發言人郭嘉昆在會中回應媒體提問時，作上述表示。

郭嘉昆表示，中國國家市場監督管理總局表示高度關注有關交易，將依法進行審查，交易各方不得採取任何方式規避審查，未獲批准前不得實施集中（指集中交易），否則將承擔法律責任。

郭嘉昆稱，中方一貫堅決反對利用經濟脅迫、霸道霸凌侵犯損害他國正當權益的行為，希望有關各方審慎行事，與中方有關部門充分溝通。

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華爾街日報此前報導，地中海航運公司考慮將2個巴拿馬港口從交易中剝離，先收購剩餘41個港口。這41個港口的收購方51%股權由TiL持有，49%股權由貝萊德旗下一家公司持有。至於巴拿馬2個港口的收購方51%股權由貝萊德旗下GIP持有，49%由TiL持有。這一組合有助於讓美國總統川普（Donald Trump）相信，巴拿馬港口將交由美資控制。

華爾街日報在4月的一篇報導中提到，除巴拿馬港口外，長和出售海外港口一事在全球部分面對較少阻力。報導引述知情人士稱，中國政府已告知長江和記及TiL，出售全球港口不大可能成為問題，但仍會面對其他國家的監管審查。（編輯：邱國強）1140428