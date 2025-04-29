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美財長指關稅戰責任在中方 北京：想談就該停止施壓

2025/4/29 16:43
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（中央社記者張淑伶上海29日電）美國財政部長貝森特指美中關稅戰是否降溫得由中國決定。中國外交部發言人郭嘉昆今天回應，如果美方想透過對話談判解決問題，就應該停止威脅施壓，在平等、尊重、互惠的基礎上和中方展開對話。

中國外交部今天的例行記者會上，美中關稅戰仍是焦點。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）28日在財經媒體CNBC的節目上說，美中關稅戰是否降溫得由中國決定，中國產品對美銷售是美國對中的5倍，所以向彼此課徵125%、145%的關稅難以持久。

根據北京日報App（應用程式），有外媒在會中提問，貝森特認為關稅戰升級問題責任在中方，中方是否認為自己應當主動緩和局勢？郭嘉昆則回答，「這場關稅戰是美方發起的，如果美方想通過對話談判解決問題，就應該停止威脅施壓，在平等、尊重、互惠的基礎上同中方開展對話」。

澎湃新聞並報導，外媒還問到，中方發布的中英雙語短片「不跪」想傳遞什麼訊息，郭嘉昆說，「希望這條視頻能夠幫助各方更好地理解中方的立場」。

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中國外交部透過「不跪」一片說，向霸權低頭，就如同飲鴆止渴，只能陷入更加深重的危機。「中國不跪，因為我們深知以鬥爭求合作則合作存，以妥協求合作則合作亡。中國不退，弱國的聲音就有人傾聽，霸權的欺凌就有人阻擋，世界的公理就有人守護」。

影片還說，「美國不代表全世界，美國貿易在世界占比不到1/5。當世界同舟共濟，美國就只是小船孤篷，帝國主義者都很傲慢。要是講一點理的話，那是被逼得不得已了，可以想像美國還會出爾反爾，待價而沽，中國也必將堅持自己的選擇和擔當」。（編輯：邱國強）1140429

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#貝森特
郭嘉昆
中國外交部：中美元首最近並沒有通話長和擬售巴拿馬港口 北京：盼審慎行事與中方溝通
貝森特
關稅戰升高在美下市風險 香港向中概股招手探詢回流美財長：關稅戰降溫由中國決定 正評估亞洲國家協商
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