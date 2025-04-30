中國大陸遼寧餐廳火災22死 陸委會表達慰問之意

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（中央社記者李雅雯台北30日電）中國大陸遼寧省遼陽市白塔區一間餐廳發生火災，造成22人死亡、3人受傷。陸委會表達慰問關懷之意，祈願亡者安息、傷者早日康復，盼災害損失減至最低，後續復原工作順利。

大陸委員會（陸委會）30日透過新聞稿表示，中國大陸遼寧省遼陽市白塔區一間餐廳於29日中午發生重大火災事故，造成22人死亡、3人受傷，政府向中國大陸有關方面表達慰問之意，祈願亡者安息、傷者早日康復，盼災害損失減至最低，後續復原工作順利。

陸委會指出，檢視「國人赴陸港澳動態登錄系統」後發現，目前人在遼寧省國人計12人，是否身處事故當地，尚待進一步地釐清，已請海基會儘速透過管道掌握狀況，以利就近提供必要協助。

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陸委會強調，政府將持續地密切注意當地最新訊息與實際情況，及時提供國人參考，在當地國人務必留意自身安全。

據中國大陸央視新聞29日報導，遼寧省遼陽市白塔區一間餐廳29日中午12時25分發生火災，截至29日下午2時止，造成22人死亡、3人受傷。（編輯：吳柏緯）1140430