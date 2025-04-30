諾貝爾醫學獎中國得主屠呦呦 獲選美國國家科學院士

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（中央社台北30日電）北京日報報導，2015年獲得諾貝爾醫學獎的中國生物學家、高齡95歲的屠呦呦，美東時間29日獲選為美國國家科學院新任外籍院士。由於此時正值美中關稅戰，屠呦呦獲選美國國家科學院院士的消息引起熱議，更登上新聞熱搜排行榜前10名。

根據這則報導，美國國家科學院29日公布新獲選的120名院士及30名外籍院士名單。除屠呦呦外，還有張復倫、張逸白、范汕洄、金海翎、林芳華、劉建國、劉軍、單舒鷗、沈康、周集中等華裔學者獲選。

報導提到，截至目前為止，美國國家科學院共有2662名院士及556名外籍院士。

北京日報在報導中描述，美國國家科學院是1863年成立的私人非營利性組織，是美國國家科學、工程和醫學的頂尖組織之一，擁有來自各個領域的知名學者和專家，包括諾貝爾獎得主和國家科學獎章獲得者。而美國國家科學院院士是美國的最高學術榮譽之一。

這篇報導還介紹，美國國家科學院的成員由被選為院士的傑出科學家、工程師和醫學專家組成。院士的選舉是基於「他們在自己的領域內所做出的卓越貢獻和對整個領域的重要性」。這些院士是透過「對名譽和聲望的高度認可而被選出來的」。

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屠呦呦1930年12月生，浙江寧波人，擁有中共黨員身分，1955年畢業於北京醫學院（現北京大學醫學部）藥學系後，即被分配到中國衛生部中醫研究院（現中國中醫科學院）中藥研究所工作至今。現任中國中醫科學院青蒿素研究中心主任，終身研究員兼首席研究員，博士生導師。

屠呦呦長年從事中藥和中西藥結合研究，並以發現及研製新型抗瘧疾藥物「青蒿素」及「雙氫青蒿素」而聞名學界。2015年10月，屠呦呦一舉獲得諾貝爾醫學獎，2017年又獲得中國國家最高科學技術獎，2018年獲得官方頒發的「改革先鋒」稱號，2019年更被官方授予「共和國勳章」。（編輯：邱國強）1140430