嚴防進口大豆洗產地 中國與巴西等國建溯源平台

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（中央社台北1日電）為嚴防洗產地，中國海關與巴西、阿根廷等主要大豆供應國，構建全球首個區塊鏈溯源平台，收錄每批進口大豆從種植到運輸的相關數據，包含收割時間、運輸船舶軌跡等。

微信公眾號「國科農研院」4月26日發布文章指出，中國正系統性降低對美依賴，重塑全球大豆與玉米供應鏈格局。同時，為嚴防他國洗產地，中國海關聯合巴西、阿根廷等主要大豆供應國，構建全球首個區塊鏈溯源平台。

文章指出，每批進口大豆從種植到運輸的相關數據，包括種植地GPS坐標、收割時間、運輸船舶軌跡等訊息將被上傳至區塊鏈系統。

此外，該系統也實時監控全球2300個港口的物聯網數據，追蹤物流軌跡，並鎖定多條灰色路徑，包括密西西比河-巴西聖多斯港、太平洋直達越南海防港等，嚴防進口大豆洗產地。

另一方面，中國海關也同步升級監管制度，推行「雙隨機」抽查機制，由系統分配哪位檢查員檢查哪批貨物，杜絕人為干預。

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中國除了收緊對進口大豆的來源管控，也積極與他國建立採購機制。文章提到，除巴西外，中國正與烏克蘭、阿根廷等國建立長期採購機制。

文章說，中歐班列已將烏克蘭至中國的運輸週期壓縮至20天，對玉米、豌豆等品類進口有利。（編輯：謝怡璇/吳柏緯）1140501