山東酒駕致6死2傷 輿論壓力官方兩天後才說明

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（中央社記者張淑伶上海6日電）山東棗莊滕州4日發生一起交通事故，多名公車站候車人員被撞倒地，影片在網上流傳引發關注。前環時總編輯胡錫進兩度發文向當地政府喊話，直到今天官方才對外指出，這是一起酒駕事故，造成6死2傷。

中國官媒央視新聞報導，根據山東省滕州市公安局，當地4日下午發生一起交通事故。29歲的蔡姓犯罪嫌疑人當天午餐飲酒後，下午駕車接朋友一起外出購物，4時5分在善國南路自北向南超速行駛，從右側強行超車時發生事故，造成2人當場死亡、4人經搶救無效死亡、2人受傷。

據報導，警方對肇事司機採取刑事拘留強制措施。公安機關對其抽血檢驗，血液中酒精含量為129.7mg/100ml，排除毒駕。目前，案件調查及善後處置等工作正在進行中。

網傳影片顯示，4日下午在滕州市善國南路一輛黑色小汽車突然右轉變向，失控衝入路邊公車站台，導致多名候車人員被撞倒地，路燈被撞倒，車輛翻覆，狀況慘烈。

隨後有網友發現，該公車站的站牌連夜修好，地面重新粉刷，該站牌也換了名稱。

影片引發民眾高度關注，但當地官方遲未發布正式通報，相關評論還不斷被刪除，引發輿論對資訊透明度的質疑。

財新網報導，滕州市交通運輸局官方微信公眾號5日發文稱，已召開全市交通運輸系統安全生產防範工作會議。會議提到要全面築牢安全防線等，還表示要著力提升應急處置能力等。但這篇文章已被刪除。

前環球時報總編輯胡錫進5日晚上和6日上午兩度在社群媒體微博上發文，向山東滕州喊話，希望他們盡快作出通報，向社會公布傷者和肇事者的基本情況，並稱事故傷亡人數和肇事者情況「都不屬於國家機密」，當地警方應當及時公布。

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在今天央視報導此事後，胡錫進的微博上已刪除上述兩則發文。

他在6日晚間發文說，雖然這則官方通報時隔兩天到來，「可能有五一節等我們不瞭解的其他考慮」，但他還是給予正面評價，並指保持資訊透明需要大家共同努力，「作為老新聞工作者，說實話我個人能體會這當中有時會出現的複雜性」。（編輯：陳鎧妤）1140506