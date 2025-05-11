中拉論壇部長級會議13日舉行 習近平將出席致詞

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（中央社台北11日電）新華社報導，經中拉雙方共同商定，「中國—拉共體論壇」第4屆部長級會議將於13日在北京舉行。中國國家主席習近平將出席開幕式並發表重要講話。

新華社報導指出，中共中央政治局委員、中國外交部長王毅將主持會議；拉美和加勒比國家共同體成員國外長或代表、有關區域性國際組織負責人將出席會議。

據中國外交部官網顯示，「中國—拉共體論壇」首屆部長級會議於2015年1月舉行。這也代表今年的部長級會議恰逢首屆會議的十週年。

中國從2014年起開始和「拉丁美洲與加勒比海國家聯盟」（CELAC）建立制度化合作機制「中國—拉共體論壇」，成員包括中國和33個CELAC成員國。

該論壇主要目的是在基礎設施、礦業、能源和技術轉移等領域，與拉丁美洲國家進行投資合作，也是中國在拉美和加勒比海地區，推動「一帶一路」倡議的重要管道。

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過往報導指出，北京13日在中國舉行「中國—拉共體論壇」部長級會議，是在美國加強干預拉丁美洲事務，以及巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）日前宣布退出中國「一帶一路」倡議之際，試圖彰顯中國在拉美的經濟影響力，和塑造可靠夥伴的形象。

中國外交部拉丁美洲和加勒比司副司長瞿瑜輝，4月9日也率團參加在宏都拉斯首都德古西加巴（Tegucigalpa）舉辦的第9屆「拉丁美洲與加勒比海國家聯盟」峰會，並與峰會中15國代表舉行雙邊會晤。（編輯：謝怡璇/吳柏緯）1140511