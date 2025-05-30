秦始皇兵馬俑遇難 一遊客跳下坑破壞兩尊

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（中央社台北30日電）中國陝西秦始皇帝陵博物院晚間6時許發生蓄意破壞事件，一名男子縱身跳下深逾5公尺的兵馬俑3號坑，並推倒兩尊兵馬俑。社群影片顯示，這兩尊兵馬俑已遭毀壞。

據陸媒極目新聞，現場目擊者小林（化名）表示，當時他在導遊的帶領下前往兵馬俑3號坑，剛進去就看到有一名男子往俑坑裡跳，先是跳到中間一層，隨後又跳到俑坑下方。

小林表示，當時自己和周圍的民眾傻眼了，都在大聲喊「你要幹嘛」。之後，看到該男子站起來摸了摸兵馬俑，然後把它們推倒了。推完後又躺在地上捂著臉，大家都在罵他。

小林說：「後來封館了，我們就被工作人員疏散出來，也沒有看到該男子是如何出來的。」

據報導，多名現場目擊者及導遊均表示，確有此事。導遊特特（化名）說，三號坑離地面還挺高的，該男子是正著跳下去的，旁邊兩尊兵馬俑也是他推倒的。

目擊者上傳網路的短影音顯示，一名中年男子躺在三號坑地上發生陣陣哀嚎，有兩尊兵馬俑被推倒，旁邊有不少碎片，已明顯遭到毀壞，周圍遊客氣得破口大罵。

據陸媒新京報，轄內的秦俑派出所人員表示，正處理此事。

公開資料顯示，1976年被發現的兵馬俑三號坑規模較小，平面呈凹字形。東邊有斜坡門道，東西長28.8公尺，南北寬24.57公尺，距離現在地表深5.2至5.4公尺，面積520平方公尺。

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兵馬俑三號坑內埋藏陶俑、陶馬72件。有學者認為，它是統帥一、二號兵馬俑坑的指揮部，古代稱為「軍幕」。

在此之前的2月5日，秦始皇帝陵博物院發生一名遊客越過隔離護欄跳入兵馬俑一號坑「就近觀賞」事件，所幸未破壞兵馬俑。（編輯：楊昇儒）1140530