誠品一店一椅 藏著對創辦人懷念

每一間誠品書店，都有一張義大利品牌Cassina的經典皮椅，在角落如紳士般端坐，凝望往來讀者，也歡迎停泊歇腳，懷念已故創辦人吳清友成立誠品那份「款待」的初心。中央社記者孫仲達攝 108年2月5日

（中央社記者江明晏台北5日電）每一間誠品書店，都有一張義大利品牌Cassina的經典皮椅，在角落如紳士般端坐，凝望往來讀者，也歡迎停泊歇腳，懷念已故創辦人吳清友成立誠品那份「款待」的初心。

雲門舞集創辦人林懷民稱誠品為「鄉愁」，中國作家余秋雨認為是「對台北的回味」，和碩聯合科技董事長童子賢則認定誠品是「心目中最美好的圖書館」。吳清友在39歲創立誠品，自認「人生重新啟程」，首間書店落腳台北市仁愛圓環，如今屹立半個甲子，版圖橫跨兩岸、香港與日本。

2017年，吳清友因病去世，震驚各界，女兒吳旻潔也在39歲這一年接班董事長，成為誠品的掌舵者。在誠品即將邁入30週年之際，吳旻潔許願，「如果人的生命中只會有幾次重要的時刻，希望有在誠品發生，盼誠品成為陪伴人度過生命中特殊時光的場所」，延續父親以誠待客的理念。

誠品已在兩岸三地建立據點，2012年跨出台灣至香港銅鑼灣、2015年在蘇州金雞湖畔開展中國大陸首店，2018年底，占地3萬平方米的深圳大店開幕，是誠品在大陸的第2個據點。

誠品以連鎖不複製的精神展店，並以「發展性」、「獲利性」及「公共性」，做為開店與關店的檢驗標準，其中公共性是對社區或環境，或某一群人有重要的意義，例如雲林虎尾店、花蓮遠百店、台東故事館等；吳旻潔希望，誠品每一家店都至少能符合兩種以上的條件。

誠品每一間書店，都放上一張義大利品牌Cassina的經典皮椅，旁邊有著一盞檯燈和小書桌，復刻吳清友的閱讀空間，歡迎往來讀者在此停泊歇腳，象徵吳清友「款待」的初心。誠品表示，未來海內外的新據點，也都會保留一張椅子的空間，藉此懷念創辦人。

今年適逢誠品創辦30週年，誠品首度跨出華人社會，攜手日本「三井不動產」與百年書店「有隣堂」，以品牌授權模式進軍日本市場，預計秋天在東京日本橋開展日本首店。

此外，誠品也在尋覓新南向商機，吳旻潔透露，相對東南亞其他國家來說，馬來西亞的腳步可能最快，因為華人在當地人口數占了1/4，但仍舊在思考「有沒有合適的夥伴，可以安心落地」；而如何連結當地文化與創意，將是很重要的課題。（編輯：張良知）1080205