台灣設計展超級狂 長者身障模特兒上伸展台

（中央社記者郭芷瑄屏東縣4日電）2019台灣設計展「設計之夜」今晚在台糖縣民公園登場，為展現「超級南」，屏東以人為本的精神，21名長者、身心障礙者站上伸展台，進行一場別開生面的走秀。

台灣設計展明天正式對外開放，總統蔡英文今天下午在主展區台糖縣民公園為台灣設計展揭幕，屏東縣政府晚上舉辦「設計之夜」，邀請國際知名華裔設計師黃偉豪（Daniel Wong）操刀規劃。

黃偉豪曾在倫敦與米蘭期間為許多藝術家、歌手設計服裝，利用他多元、跨界的豐富經驗，邀請走秀者畫出自己心中的畫或話，並將每個人的畫發展成服裝上的印花，讓每名走秀者都參與了這場時尚秀。

晚會由牡丹鄉高士村古謠傳唱揭開序曲，21名長者與身障人士化身時尚模特兒，年紀最高齡97歲，在伸展台展現非比尋凡的美與自信，讓台下觀眾為他們喝采。

畫家阿瀨有行動障礙，設計師運用阿瀨的藝術創作，展現出炫目而獨特的視覺效果，阿瀨一席西裝和紳士帽，用他獨特的行走方式，展現有個性的自己，引起不少歡呼聲。

從小就愛秀自己的唐氏症寶寶怡廷，這一次把自己的畫穿在身上，設計師將怡廷的繪畫，結合拼布藝術百衲被的概念，讓她走上超級舞台，少語言的她，露出甜美笑容、展現自己。

曾經奪得台灣聽障模特兒選美大賽第1名的筱萍，也曾代表台灣聾人走向國際舞台，今天來參加「設計之夜」，透過這場時尚秀，實踐自己走向專業模特兒的路。

今年97歲的許等繼是年紀最長的走秀者，平時每天都參加關懷據點活動，設計師將他喜歡的船隻疊合展現在服裝上，今天他用拄著拐杖的步伐，在舞台上再現自己寬闊自在的人生。

屏東縣政府表示，這是台灣設計展中的「社會設計」，21名模特兒，做了一個很好的示範，美麗與時尚不會受限年齡與障礙。（編輯：吳協昌）1081004