台灣設計展閉幕 破400萬人次創歷屆紀錄

（中央社屏東20日電）台灣設計展今天晚上閉幕，屏東縣政府統計，16天展期中各展區參觀人潮累計突破400萬人次，最後一個週末單日參觀人數更達30萬人次，創下歷屆台灣設計展最高紀錄。

縣府表示，今年台灣設計展有3大展區及2個設計熱點，從早到晚都有不同展覽、舞台演出、市集及夜間光環境，不斷推出亮點維持人氣，最後一個週末仍吸引不少慕名而來的民眾，參觀人潮絡繹不絕，週六單日參觀人潮即達30萬人次，預期今晚明華園總團演出人氣將爆棚。

縣府指出，根據中華電信台灣設計展人潮數據分析，16天展期中各展區參觀人潮累計突破400萬人次，創下歷屆台灣設計展最高紀錄。

另外，以教育設計為主軸的屏東菸葉廠，20日展期結束後將封館1年進行後續修復工程。縣長潘孟安下午至展區感謝參與學校與工作團隊，在這次設計展展現了各校科技、美感及實驗教育成果，讓大家看見屏東努力深耕的教育發展特色。

潘孟安表示，16天的設計展創造許多令人感動和驚喜的瞬間，感謝策展團隊用設計展現屏東的美好，也感謝縣府各單位的合作投入，以及許多在第一線服務的工作夥伴，不論是導覽服務志工、道路交通接駁、賽格威行動服務台、還是環境清潔人員，因為有這群「超級南」熱血部隊，才能團結打造出非常熱情且具特色的台灣設計展，讓民眾願意前來。

他強調，屏東一定會繼續努力，持續超越自己，創造新的屏東經驗，鞏固「屏東品牌」，再創屏東驕傲。（編輯：洪學廣/李亨山）1081020