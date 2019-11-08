文化部大力支持 馬祖梅石演藝廳5.18億決標

（中央社馬祖8日電）經文化部大力支持，馬祖梅石演藝廳統包工程6日決標，由山豐營造團隊以新台幣5.18億元得標承攬。連江縣政府文化處表示，工程將展開設計階段作業，希望民國111年下半年完工啟用。

文化處說，啟用後將作為發展在地表演藝術、文化教育及觀光重要設施。

梅石演藝廳工程報文化部及行政院公共工程委員會審定綜合規劃報告等相關程序後，今年8月展開招標公告作業，今年10月完成統包招標評選、11月完成決標簽約程序，由曾兩度獲公共工程金質獎肯定的山豐營造股份有限公司、正興機電工程股份有限公司及黃孟偉建築師事務所共同承攬。

梅石演藝廳座落於南竿鄉清水村梅石營區，有天然壯闊的澳口景色，統包工程由黃孟偉建築師事務所統籌設計，設計理念將扣合馬祖文化意象、歷史發展軌跡等呈現在地特色及與環境共融特質。

文化處表示，完工後預計提供600席觀眾席的演藝廳空間，供馬祖居民、往來觀光客欣賞戲劇、音樂表演，舒適專業的表演設施也能使文化藝術者有專業演出場所，提升馬祖整體藝文品質，促成馬祖實現專業藝文表演的各種可能。（編輯：李明宗）1081108