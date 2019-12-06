李崗舞台劇時光的手箱 高雄場今天上演

（中央社記者陳朝福高雄6日電）「時光的手箱：我的阿爸和卡桑」高雄場今晚上演，這部劇呈現台灣五大家族之一的顏家故事，說明台灣與日本戰後複雜的國族關係，希望對歷史有更深入認識、了解與多元思考。

「時光的手箱：我的阿爸和卡桑」6、7日在高雄大東文化藝術中心上演，電影導演李崗首次監製的這齣舞台劇，以女性／家族後代的視角來講述在日治時期以金礦、煤礦發跡的基隆顏家故事。

新舞台藝術節「時光的手箱：我的阿爸和卡桑」是李崗第一部跨界監製的舞台劇，同時也是台灣五大家族歷史故事的第二部。創作團隊陣容堅強，由劇場才女導演廖若涵執導。

在紀實影像以及虛實相映的舞台實景中，開啟穿越不同時空敘事手法與創作美學，具體而微地呈現貴族／庶民的個人生命史觀，以此映照大時代的變遷與動盪。

因殖民統治或戰爭而造成許多人有國族認同上的矛盾，顏惠民就是其中一例。作為顏氏大家族的繼承人，10歲被送往日本留學，歷經殖民、戰敗、國民政府統治等時局驟變，終生困惑，不知該歸屬何處。

當顏惠民1966年跟小他16歲的妻子一青和枝相遇，到3年後、年僅25歲的一青和枝抵達台灣，成為顏氏家族長媳。這兩條相似卻又相反的交錯旅程，帶出了截然不同的故事軸線，也牽扯出台日間複雜的國族議題、身份認同與文化隔閡。（編輯：孫承武）1081206