更多編輯台推薦新聞：
中國活躍網路白目話題 澳學者：具長遠政治目的
國際

中國活躍網路白目話題 澳學者：具長遠政治目的

千萬網紅入住總統府 大讚小英自然且真實
文化

千萬網紅入住總統府 大讚小英自然且真實

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生
政治

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生

專題／AED廣布全台可救人 為什麼使用率這麼低
生活

專題／AED廣布全台可救人 為什麼使用率這麼低

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
中國防外媒採訪西藏 紐時資深記者現身說法
首頁 / 文化

李崗舞台劇時光的手箱 高雄場今天上演

最新更新：2019/12/06 12:04

（中央社記者陳朝福高雄6日電）「時光的手箱：我的阿爸和卡桑」高雄場今晚上演，這部劇呈現台灣五大家族之一的顏家故事，說明台灣與日本戰後複雜的國族關係，希望對歷史有更深入認識、了解與多元思考。

「時光的手箱：我的阿爸和卡桑」6、7日在高雄大東文化藝術中心上演，電影導演李崗首次監製的這齣舞台劇，以女性／家族後代的視角來講述在日治時期以金礦、煤礦發跡的基隆顏家故事。

新舞台藝術節「時光的手箱：我的阿爸和卡桑」是李崗第一部跨界監製的舞台劇，同時也是台灣五大家族歷史故事的第二部。創作團隊陣容堅強，由劇場才女導演廖若涵執導。

在紀實影像以及虛實相映的舞台實景中，開啟穿越不同時空敘事手法與創作美學，具體而微地呈現貴族／庶民的個人生命史觀，以此映照大時代的變遷與動盪。

因殖民統治或戰爭而造成許多人有國族認同上的矛盾，顏惠民就是其中一例。作為顏氏大家族的繼承人，10歲被送往日本留學，歷經殖民、戰敗、國民政府統治等時局驟變，終生困惑，不知該歸屬何處。

當顏惠民1966年跟小他16歲的妻子一青和枝相遇，到3年後、年僅25歲的一青和枝抵達台灣，成為顏氏家族長媳。這兩條相似卻又相反的交錯旅程，帶出了截然不同的故事軸線，也牽扯出台日間複雜的國族議題、身份認同與文化隔閡。（編輯：孫承武）1081206

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報