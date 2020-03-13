鹿港歷史建築十宜樓修復開工 將活化說故事

（中央社記者蕭博陽彰化縣13日電）彰化縣歷史建築鹿港十宜樓修復工程今天開工，完成後將活化為文化場域，展示廈郊文史、辦講座、文史導覽，推動成為文化資產修復活化重要據點之一，讓鹿港多一個說故事地方。

彰化縣長王惠美出席開工典禮致詞說，十宜樓極富歷史文化價值，縣府民國90年公告登錄為歷史建築，由於長期受外力作用，損壞嚴重，卻遲未修復，很高興今天動工，預計明年10月修復完成，歡迎完工後來參觀。

王惠美表示，鹿港在清朝時期是中部重要商港，到鹿港必經景點是九曲巷，在金盛巷路段，抬頭可見一處平台建築，就是鹿港十宜樓，十宜樓又稱「跑馬樓」，是鹿港八郊中的廈郊。

王惠美說，十宜樓由來因跑馬廊與底下金盛巷形成十字，且因「宜琴、宜棋、宜詩、宜酒、宜畫、宜花、宜月、宜博、宜煙、宜茶」，因此取名十宜樓，也有人說是書香門第常邀10名飽學之士聚會又叫十宜樓。

她說，修復完成後，將活化為文化場域，展示廈郊文史、辦理講座、文史導覽等，推動此處成為文化資產修復活化重要據點之一，形成小鎮文資新亮點，打造文化歷史廊道。

王惠美表示，文化部文化資產局去年核定修復工程總經費新台幣4500萬元，文資局補助3375萬元，縣府編列配合款900萬元，其餘為所有權人自籌款225萬元，感謝屋主陳家後代配合修復計畫。

所有權人代表陳澤昭說，感謝各界促成，讓200年宅第能重現風華，完工後使鹿港多一處景點及說故事的地方；所有權人代表莊研育說，十宜樓雖是私人財產，但政府非常用心維護古蹟修護，希望更多人配合政府修繕具歷史價值的傳統老屋，將老屋資源串聯起來。

文化局表示，工程將修復建築本體、清理彩繪、泥塑及天井景觀、整體木作、牆體修復、結構補強、蟲蟻防治及機電消防設備工程。

根據文化局資料，十宜樓又稱跑馬樓，為鹿港早期長條型街屋典型之一，店屋立面為現代主義風格，建築前段為二坎二進一院格局，後段連接左右共3間房屋相通，室內樓井、彩繪、木雕裝修精美，建築年代為清乾隆嘉慶時期，至今約200年以上，是廈郊商行慶昌陳家宅第，可見證廈商生活型態。（編輯：謝雅竹）1090313