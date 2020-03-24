繼挖出台灣府城垣遺跡 南鐵工程發現火車轉車台

台南市文化資產管理處人員24日表示，考古團隊23日通報台南市東區小東路、前鋒路口的南鐵工程，挖堀出疑似火車轉車台遺構，鐵道局已暫停施工，以保全遺構狀態。（台南市文化資產管理處提供）中央社記者張榮祥台南傳真 109年3月24日

（中央社記者張榮祥台南24日電）施工中的台南鐵路地下化工程，繼去年12月挖出疑是清領台灣府城垣遺跡，昨天又發現疑似火車轉車台遺構；文資處調查，當地1940年代航照圖已有類似設施；此地段工程喊停。

台南市文化資產管理處人員今天告訴中央社記者，考古團隊昨天通報台南市東區小東路、前鋒路口的南鐵工程，挖堀出疑似火車轉車台遺構，鐵道局已暫停施工，以保全遺構狀態。

考古團隊透過歷史圖資及航照圖比對空間關係，但因資料有限，無法查明火車轉車台的興建年代；文資處調查，日治1940年代航照圖顯示，當地有類似火車轉車台的設施，如今發現的遺構，是否是日治留下來的，或是光復後拆除再興建，尚無法考證。

文資處將向台鐵商借相關文獻及圖資，進一步確認；考古團隊也將持續調查清整，了解火車轉車台遺構保存狀態。

值得一提的是，疑似火車轉車台遺構處，就在去年12月發現疑是清領時期台灣府城垣遺跡附近的同一側，另一側是北區小東路疑似清代磚造遺構，此處遺構位於台灣府城垣外，初判應該是居民建築。

以地理位置來說，疑似台灣府城垣遺跡、清代磚造遺構及火車轉車台遺構等3處，全在同一個區塊；文資處已要求加強保護，以避免雨季時被破壞。（編輯：謝雅竹）1090324