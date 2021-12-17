北市國辦國樂春秋學術研討會 發表近20篇論文

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台北市立國樂團主辦「國樂春秋：2021台灣國樂展演國際學術研討會」，團長陳鄭港17日表示，拜科技之賜，這場學術活動可以跨越時空藩籬，聯結海內外各地學者專家，持續深化各界對國樂文化各面向的檢視與建言。（台北市立國樂團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 110年12月17日

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（中央社記者趙靜瑜台北17日電）台北市立國樂團主辦「國樂春秋：2021台灣國樂展演國際學術研討會」，邀請包括亞洲、歐洲與澳洲等地音樂家與學者發表近20篇學術論文，探討國樂團營運、國樂人才培育等主題。

北市國團長陳鄭港今天表示，雖然COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐，改變人們日常生活模式，但拜科技之賜，這場國樂春秋學術活動可以跨越時空藩籬，聯結海內外各地的學者專家，持續深化各界對國樂文化各面向的檢視與建言。

北市國今天發布新聞稿表示，這次研討會論文聚焦在台灣光復前至1991年間的研究範圍，主題包括50年代以前的國樂樣貌、光復後至70年代的國樂發展、80至90年代國樂的騰飛、北市國與主題樂種結合的展演、北市國附設樂團的營運與國樂人才培育、國樂展演與海內外交流面面觀等。

陳鄭港說，國民政府遷來之後所帶來的國樂交響化概念與經驗，的確催化台灣漢系傳統音樂邁向現代化發展，但在光復前民間活絡的南管、北管、客家八音、民歌說唱、戲曲器樂等不同型制的樂隊、樂曲，也是台灣國樂展演的實質內涵，「探究台灣國樂發展的過程，先民的文化資產、前輩樂人的努力成果都不應該被忽視。」

參與發表的海外學者包括來自北京的于慶新、來自奧地利的王蓂、來自馬來西亞的江賜良、來自香港的楊偉傑、來自新加坡的李明晏、澳洲的蔡燦煌。

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國內包括林月里、施德玉、張儷瓊、張榮欣、郭玉茹、陳慧珊、陳婉菱、陳王湘瑜、葉和中、樊慰慈、蔡秉衡、傅明蔚、黃稟皓等人將發表論文，邀請沈冬、吳榮順、林昱廷、許雪姬、陳鄭港、鄭德淵、蔡宗德等學者擔任主持及綜合座談與談人。

「國樂春秋：2021台灣國樂展演國際學術研討會」將於12月18日及19日在台北市立文獻館樹心會館舉行，由於場地座位有限，北市國規劃在「台北市立國樂團YouTube頻道」做線上直播。（編輯：張芷瑄）1101217