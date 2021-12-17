更多編輯台推薦新聞：
王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心
運動

王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善
生活

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看
生活

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意
政治

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化

北市國辦國樂春秋學術研討會 發表近20篇論文

2021/12/17 15:26（12/17 16:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市立國樂團主辦「國樂春秋：2021台灣國樂展演國際學術研討會」，團長陳鄭港17日表示，拜科技之賜，這場學術活動可以跨越時空藩籬，聯結海內外各地學者專家，持續深化各界對國樂文化各面向的檢視與建言。（台北市立國樂團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 110年12月17日
台北市立國樂團主辦「國樂春秋：2021台灣國樂展演國際學術研討會」，團長陳鄭港17日表示，拜科技之賜，這場學術活動可以跨越時空藩籬，聯結海內外各地學者專家，持續深化各界對國樂文化各面向的檢視與建言。（台北市立國樂團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 110年12月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北17日電）台北市立國樂團主辦「國樂春秋：2021台灣國樂展演國際學術研討會」，邀請包括亞洲、歐洲與澳洲等地音樂家與學者發表近20篇學術論文，探討國樂團營運、國樂人才培育等主題。

北市國團長陳鄭港今天表示，雖然COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐，改變人們日常生活模式，但拜科技之賜，這場國樂春秋學術活動可以跨越時空藩籬，聯結海內外各地的學者專家，持續深化各界對國樂文化各面向的檢視與建言。

北市國今天發布新聞稿表示，這次研討會論文聚焦在台灣光復前至1991年間的研究範圍，主題包括50年代以前的國樂樣貌、光復後至70年代的國樂發展、80至90年代國樂的騰飛、北市國與主題樂種結合的展演、北市國附設樂團的營運與國樂人才培育、國樂展演與海內外交流面面觀等。

陳鄭港說，國民政府遷來之後所帶來的國樂交響化概念與經驗，的確催化台灣漢系傳統音樂邁向現代化發展，但在光復前民間活絡的南管、北管、客家八音、民歌說唱、戲曲器樂等不同型制的樂隊、樂曲，也是台灣國樂展演的實質內涵，「探究台灣國樂發展的過程，先民的文化資產、前輩樂人的努力成果都不應該被忽視。」

參與發表的海外學者包括來自北京的于慶新、來自奧地利的王蓂、來自馬來西亞的江賜良、來自香港的楊偉傑、來自新加坡的李明晏、澳洲的蔡燦煌。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國內包括林月里、施德玉、張儷瓊、張榮欣、郭玉茹、陳慧珊、陳婉菱、陳王湘瑜、葉和中、樊慰慈、蔡秉衡、傅明蔚、黃稟皓等人將發表論文，邀請沈冬、吳榮順、林昱廷、許雪姬、陳鄭港、鄭德淵、蔡宗德等學者擔任主持及綜合座談與談人。

「國樂春秋：2021台灣國樂展演國際學術研討會」將於12月18日及19日在台北市立文獻館樹心會館舉行，由於場地座位有限，北市國規劃在「台北市立國樂團YouTube頻道」做線上直播。（編輯：張芷瑄）1101217

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族