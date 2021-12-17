藝術家扮演「代夢人」 策展為馬祖列島作夢

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台北當代藝術館特展「如果島嶼會作夢」源自馬祖北竿傳統習俗「祈夢」，特別借用「祈夢」儀式中「代夢人」概念，邀請藝術家扮演「代夢人」來代替馬祖作夢，其中參展藝術家王煜松以藍曬圖為媒材，打造作品「在燈塔的日子」。（台北當代藝術館提供）中央社記者王寶兒傳真 110年12月17日

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（中央社記者王寶兒台北17日電）馬祖北竿島上有代代相傳的「祈夢」習俗，人們可以夜宿廟中，請求神明賜夢指點迷津。策展人謝宇婷將其習俗延伸為展覽「如果島嶼會作夢」，讓藝術家為馬祖列島作夢。

在「祈夢」習俗中，當信眾在廟裡無法入眠，也會有「代夢人」代為作夢，協助接收神明指示。台北當代藝術館今天發布新聞稿表示，在謝宇婷策劃展覽中，5名來自法國、台灣等地的藝術家扮演「代夢人」，透過個人身體或採集當地居民記憶的創作方式，來感知馬祖島嶼。

5名參與藝術家包含王煜松、許生翰、黃祥昀、澎葉生（Yannick DAUBY）和艾瑪．杜松（Emma DUSONG）。他們都不是馬祖人，過去也未曾造訪過馬祖，透過親自到訪馬祖展開現地製作，傳遞、解讀馬祖的地方觀點。

透過5組作品，觀者如隨展場進入由本島、外島、本國、外國視野共築的馬祖夢境，巡遊馬祖角落。例如王煜松以東莒燈塔的歷史，以藍曬圖為媒材，創作「在燈塔的日子」，彷彿化身燈塔守護者，捕捉時間和空間的記憶。

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來自法國的澎葉生和杜松都選擇以錄像作品呈現馬祖，澎葉生以作品「在馬祖，她一無所聞。她聽聞一切。」收錄馬祖居民的日常訪談與島上的環境音；杜松則拍攝3名馬祖島民依序清唱歌謠的身影，當影像中的島民闔眼沉睡時，則播放杜松在法國地中海岸的歌聲，和馬祖的海相互呼應。

「如果島嶼會作夢」特展即日起至明年2月20日於台北當代藝術館MoCA Studio展出。（編輯：陳政偉）1101217