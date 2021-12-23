台灣設計展在嘉義市 24日登場展現「家的精神」

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經濟部次長林全能（前排左4）與嘉義市長黃敏惠（前排左3）23日共同為2021台灣設計展揭開序幕，24日將熱鬧登場，此次主題以「家意、以城為家」，展現家的精神。 中央社記者姜宜菁攝 110年12月23日

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（中央社記者姜宜菁嘉義市23日電）經濟部次長林全能與嘉義市長黃敏惠今天共同為2021台灣設計展揭開序幕，明天熱鬧登場，此次主題以「家意、以城為家」，傳達嘉義市從文化記憶、城市尺度到款待精神，處處展現家的精神。

林全能、文化部次長蕭宗煌、黃敏惠和台灣設計研究院長張基義等人今天在嘉義文創園區V棟前方廣場，共同為這場設計盛事揭幕。

林全能致詞時表示，台灣設計展首次在嘉義市舉辦，以設計導入的金鑰，開啟嘉義市在生活、產業及公共領域的設計動能，而此次展出有3大特色。

林全能細數3大特色包括，第一、主展場文創園區、嘉義舊監獄等3個展區超過百年歷史，充滿豐富的文化底蘊；第二、此次主題呈現一座城市、三種家的概念，家的尺度、家的精神和家的記憶；第三「家意、以城為家」集結了9名策展顧問、超過20組策展團隊，其中有12人為嘉義人，返鄉打造嘉義家的意象。

黃敏惠說，嘉義市很小，是剛剛好且充滿溫暖的城市，透過今年台灣設計展，特別梳理出嘉義市的城市特質，藉由創新思維，以設計導入城市治理，讓生活融入設計，這次還有阿里山小火車來回展區接駁，唯獨嘉義市有此一特色，「來、來嘉義，予阮的故鄉，用心款待你！」

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嘉義市府為因應前來參觀的人潮，規劃電動低底盤的公車接駁，把生活的概念融入到設計展，另外一個亮點是阿里山小火車行駛於嘉義站至北門站，民眾可藉由搭乘懷舊的檜木火車，體驗不一樣的設計展。

2021台灣設計展從明天開始至111年1月2日，為期10天的展期，總共有13個展館，並延伸出5個周邊活動，共同構成18種家的表現。嘉義市政府規劃密集的接駁班車，台鐵和高鐵也增加班次，歡迎民眾到嘉義市感受嘉義市的百年風華與城市魅力。（編輯：陳仁華）1101223