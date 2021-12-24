南部3大團通力合作 「阿婆蘭」傳揚歌仔戲之美

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（中央社記者趙靜瑜高雄24日電）台日交流活動Taiwan NOW壓軸之作、新創歌仔戲「阿婆蘭」即將全球首演。主演的3大南部歌仔戲天王張秀琴、郭春美與陳昭香同台尬戲，3人盼透過這個盛會將歌仔戲之美傳揚出去。

「阿婆蘭」（Aphrodite）由日籍導演柳美和創意發想，聯手秀琴歌劇團、春美歌劇團及明華園天字戲劇團等3大天王張秀琴，郭春美與陳昭香同台演出，已經是一大盛事。

張秀琴今天在記者會上表示，能夠參與演出很開心，可以讓更多人知道歌仔戲的好。

郭春美指出，歌仔戲多的是忠孝節義，但這次對象是「花」，這讓她想了很久，「後來導演柳美和說，就是把阿婆蘭當成女朋友一樣愛就對了。」這也覺得很有挑戰。

陳昭香表示，應導演王友輝之邀，可以參與這個台日製作，一開始要去東京演出，最後受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響宣布不演了，「我劇本就忘了，沒想到最後要在衛武營演出。」

陳昭香說，這幾天彩排心情很難過，看到蘭花雖然很美但是失根，就像台語一樣，萬一失傳就再也欣賞不到。

這也是繼2018年衛武營開幕季自製大戲「相思唱歌仔」之後3個歌仔戲團再度合作，但上次是3團各自演出，這次是在1齣戲中合作，意義分外不同。

5年前的蘭嶼之旅，開啟了柳美和對台灣原生蘭的調查。原來在日本婚喪喜慶常被用來做為裝飾白色蘭花是量產的複製蘭花，這讓柳美和開始思考人類對於美的形式看法，也希望透過「阿婆蘭」探索人與大自然的關係。

「阿婆蘭」歌仔戲劇本及唱詞編撰的王友輝表示，故事敘述原生蘭飄洋到海外後，因為商業化操作，蘭花失去了自己的個性，甚至一直被複製出大家喜歡的樣子，最後原生蘭遭到毀滅消失的命運，「希望讓觀眾透過這齣戲感受到柳美和的宇宙觀與價值觀。」

值得一提的是，「阿婆蘭」舞台打破了衛武營戶外劇場的格局，360度都會看到不同的畫面。現場透過燈光及投影，增加山海的氣氛。最新開放給觀眾觀賞的草地宛如大海，讓坐在草地船形坐墊上的觀眾也成為演出一部分。就連河道看起來有時像是道路，增添了演出的想像力。

由於舞台過於複雜，透過多機加上空拍才能捕捉「阿婆蘭」的整體視覺，如果沒有辦法到衛武營現場觀賞演出的民眾，也可以收看直播一樣可以感受到現場演出的奇異美感。

台日交流新創歌仔戲「阿婆蘭」將於12月25日晚上7時30分演出，地點在高雄衛武營戶外劇場。（編輯：戴光育）1101224