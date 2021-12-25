高市規劃右堆文化路徑藍圖 盼重現發展脈絡

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高雄市政府客家委員會委託美濃愛鄉協進會依2大系統規畫美濃、杉林、六龜、甲仙等區域的古、步道，並照右堆地區發展脈絡，融入產業、人文歷史、族群互動、水資源及信仰5大主題，規劃文化路徑，24日發表。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 110年12月25日

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（中央社記者曾以寧高雄25日電）高雄客委會與美濃愛鄉協進會合作規劃美濃、杉林、六龜、甲仙等區古、步道，並照右堆地區發展脈絡畫出5條文化路徑藍圖，盼活化客庄與山村聚落、成為民眾體驗自然的接觸點。

為突破目前單一、分散、短距離的步道形式，並把高雄右堆過往的人文地產景的資訊，轉換為可休閒健行的地理空間，高雄市政府客家委員會委託美濃愛鄉協進會依2大系統規畫美濃、杉林、六龜、甲仙等區域的古、步道，並照右堆地區的發展脈絡，融入產業、人文歷史、族群互動、水資源及信仰5大主題，規劃文化路徑。

協進會表示，右堆的開發始於彌濃山系（今美濃山系）靈山腳下建立的「瀰濃開基伯公」香位，開啟了美濃平原移墾文化史，也逐步往北翻越月光山脈至杉林、東翻越茶頂山系至六龜開拓。

「美濃、杉林、六龜故道系統」記錄了許多美濃先民開發的故事與週邊聚落互動的軌跡。系統以美濃作為重要轉運中心，範圍西至旗山火車站、杉林，東至六龜，南至屏東高樹；包含美濃故道「文學徑」、旗靈縱走、茶亭古道、靈山雞油樹下，並行經鍾理和紀念館、黃蝶翠谷、雙溪樹木園、竹子門發電廠等景點。

「甲仙、六龜、湯姆生故道系統」則經由白雲仙谷、過荖濃山往南至六龜，由六龜神農宮往西走，越過后山南稜與枋寮聚落，形成環形路徑。步道規劃參考了「大武壟」族原住民生活與樣貌環境；並有六龜鄉公所附近2棟百年建築「池田屋」、「洪稛源商號」再現六龜老街昔日風華。

文化路徑部分，根據協進會簡報資料，規劃有美濃故道及文學徑、龍肚－龜山－獅子頭水圳環線、新威－新興伯公巡禮、六龜－坊寮文化路徑、美濃竹頭角－旗山雞油樹下客庄文化徑等，將依產業發展脈絡、文化路徑或重大事件、漢（客）、原界線、水資源設施及信仰和各區新創產業等幾大類項，開展右堆各區不同特色主題。

未來發展藍圖與後續推動計畫部分，協進會表示，將以短中長期逐步推動，以地方生活圈為轉運站，透過旅遊、醫療等服務設施的整備、山道指標系統，以及山徑的本體整建等細部計畫，活化客庄與山村聚落，盼讓山村聚落和步道本體成為民眾體驗自然的重要接觸點。

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高雄市政府客家委員會委託美濃愛鄉協進會辦理「右堆文化路徑暨古（步）道藍圖規劃」計畫，總經費達新台幣390萬元，在許多單位、在地社區耆老參與下，經1場工作坊、2場小旅行和4場說明會完成整體藍圖規畫，於昨天舉辦成果發表會，並邀請在地居民和文化、教育工作者參與山徑健行。

協進會表示，故道就是一條通向遠方、回訪歷史、探詢內心的路徑，也是自我精神世界的尋訪之旅。高市客委會主委楊瑞霞也表示，希望以「大庄牽小庄」的理念，將右堆族群融合、聚落及產業發展的各種精彩故事，透過文化路徑的串連，來帶動客庄創新及前進的力量。（編輯：屈享平）1101225