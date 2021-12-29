何致和小說「地鐵站」 亂世中尋找互相慰藉的靈魂

（中央社記者邱祖胤台北29日電）隧道盡頭出現的亮光，究竟是希望的顯現還是更黑暗的絕望？作家何致和睽違9年推出長篇小說「地鐵站」，刻畫大眾運輸系統面臨的迫切危機，以及生死存亡之外的浮世百態。

何致和任教於文化大學中文系文藝創作組，理論與創作並行，20年內推出4本長篇小說，勤於筆耕。他接受中央社記者專訪時表示，「我這一輩的朋友剛好都處在一個尷尬而困難的時刻，同時面臨雙親老去、子女成長的雙重壓力，很像我在這部小說所描寫的狀態，每個人幾乎都處在瀕臨崩潰的邊緣。」

「地鐵站」故事貼近生活現實，卻又充滿悲憫與關懷，何致和表示，「我們在工作上必須解決別人的問題，但自身的問題該怎麼解決？這是我最初寫作的出發點。我甚至在動筆之後的很長一段時間，也還不知道故事最後的結果會是什麼？我不知道處在這樣沉重壓力底下的人，最後是會跟著一起跳下去，還是領悟到活下去的方法。」

小說故事建構在一座虛構的城市之中，地鐵意外事件頻傳，輿論爆炸，民眾恐慌，主角被上級賦予解決問題的任務，但自己失婚，上有失智老母，下有剛上大學的女兒，壓力破表；女主角則是列車駕駛，因撞死輕生的民眾而造成極大的心理陰影，卻又急著回到工作崗位。兩人同病相憐、相互扶持，共同尋找排除意外的解決之道，既像是為彼此找到活下去的理由，又像為這個病得不輕的社會尋求出口。

何致和1967年生，東華大學創作與英語文學研究所碩士，輔仁大學比較文學博士，現任中國文化大學中文系文藝創作組專任助理教授，著有短篇小說集「失去夜的那一夜」，長篇小說「白色城市的憂鬱」、「外島書」、「花街樹屋」等書。

何致和笑說，剛動筆時，台北捷運的安全閘門尚未完全做好，「我本來是以台北為原型作為參考而寫，沒想到它完工的速度比我快，只好把這個城市架空，不做任何影射，而且參考更多日本的案例。後來發現這樣改動更好，而且有一種普世性，我的書寫也只是用地鐵作為象徵，去探索人類自我了結行為背後的種種原因。」

故事內容涉及多重債務、婚姻危機、網路霸凌、失智照護及孤獨死等議題，何致和說：「我安排的案例都很典型，你甚至可以說是刻板，我並沒有在他們的動機上做任何創新，只想反映現代人所面臨的困境與常態。」

何致和對小說的時間感十分著迷，「地鐵站」也猶如一部走走停停的列車，有時快速飛奔，有時走走停停，窗外景致時而清晰、時而模糊。何致和表示，對讀者而言，小說是一種可以任意調整速度欣賞的藝術，有些地方可以自己放慢速度看，有些可以自己加速看，隨心所欲。

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「寫作者就會在不同的地方設計，我這個地方想要讓讀者慢下來，我就得要想個辦法，或是把篇幅拉長，或把敘事的方式做一些變化，讓讀者無法那麼快看過去；有些地方希望你快點過去，寫的時候甚至就直接跳過了，一下子跳到幾個月或幾年之後。」

何致和在書序中則寫道，「本來以為自己寫了一本沉重的小說，可是小說家高翊峰在聽完我的故事後竟說『你寫的根本就是一個愛情故事嘛！』」何致和說：「沒想到向來視愛情小說為畏途、自認寫不出戀愛那種千滋百味的我，也寫出了一個愛情故事。原來在死亡與生存之外，還有更重要的東西能在冥冥中主導人生行進的方向，而我竟然很遲鈍地一直沒有發現。」（編輯：陳仁華）1101229