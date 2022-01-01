漫畫家線上接力 故事接龍陪讀者迎2022年

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4名台灣漫畫家12月31日透過社群平台，以故事接龍方式用漫畫讓讀者在線上一起追故事迎新年，首棒由漫畫家茜Cian開始。（取自茜Cian臉書專頁）中央社記者王寶兒傳真 111年1月1日

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（中央社記者王寶兒台北1日電）跨年方式百百種，可以參與熱鬧跨年晚會，也能和親友在家共度溫馨夜，4名台灣漫畫家昨天則透過社群平台臉書，以故事接龍方式，用漫畫讓讀者在線上也能一起追故事迎新年。

漫畫接龍由beanfun!平台旗下「漫畫星」發起，參與漫畫家分別現於「漫畫星」連載「台灣特有種」的茜Cian、連載「良漁良魚」的蛙奈子、連載「燃燒的西太平洋」的梁紹先及漫畫家葉澄。

首棒由茜Cian開始，以「台灣特有種」小男孩阿新為主角，描繪他抓著日曆緊張發現已經迎來年底最後一天，而在蛙奈子接力下，阿新立刻被從天而降的「年末焦慮之神」嚇一跳，並在這名「年末焦慮之神」指示下，發想3個願望。

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漫畫接龍圍繞人們年末常見煩惱，例如今年目標沒達成、減肥沒成功等焦慮，在不同漫畫家巧思下，讓故事走向溫馨結局。值得一提的是，每名漫畫家畫風差異，也體現在每回接龍中，例如曾創作愛情漫畫「星星的王冠」的葉澄，就透過花朵、光芒元素，讓阿新的父親跳脫到如少女漫畫的場景中。

「漫畫星」透過beanfun!平台表示，在年末倒數時，希望讓「漫畫星」和各位漫畫家一起陪大家回想2021年許多開心時刻，也要一起和大家許下新年新希望，迎接2022年。（編輯：陳政偉）1110101