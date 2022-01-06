金門村史徵選開跑 每案補助50萬元

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（中央社記者黃慧敏金門縣6日電）民國111年「金門村史」徵選出版計畫即日起至3月25日受理申請，每案補助金額新台幣50萬元。與過去不同的是，作品如獲文化部或國史館台灣文獻館獎項，將另核發獎金鼓勵。

金門縣文化局發布新聞表示，為傳承金門在地文化，特別出版「金門村史」，盼藉由在地文史工作者或有興趣的鄉民，發揮在地的深厚情感，對土地、人文、采風進行採擷書寫，為這個時代的金門留下文獻紀錄。

文化局長許正芳指出，為了籌劃這項文化書寫工程，文化局以每年補助6本書出版的速度進行這項計畫，匯集成為一套金門村史專書，可補縣志的不足，也可以作為未來編修縣志的重要資料。

據統計，文化局這幾年出版的金門村史已達37冊，屢獲全國性獎項，除曾榮獲文化部第41屆金鼎獎圖書類出版獎：政府出版品獎，也多次獲國史館台灣文獻館的政府出版品優等獎及佳作獎。

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文化局進一步表示，今年起村史作品如獲文化部金質獎、優等獎者，將分別給予獎金3萬元、2萬5000元鼓勵；如獲國史館台灣文獻館優等獎、佳作獎，分別頒發2萬元、1萬元獎金鼓勵。

文化局表示，為避免村史與村民的期望產生落差，如有請曾寫過村史的作者協助書寫，需請社區發展協會代表人認可，用意在爭取社區認同，方能符合社區村莊的實際人文發展。 此外，入選者必須舉辦推廣活動，加深作者與這片土地的連結。（編輯：唐聲揚）1110106