婚內失戀 鄧惠文作品改編舞台劇展現婚姻荒謬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北12日電）改編自心理醫生鄧惠文同名作品的舞台劇「婚內失戀」，4月將在誠品信義店展演廳演出。編導吳維緯透過5年、15年以及30年婚姻的夫妻對話，展現婚姻生活中的各式疑問與荒謬。

舞台劇「婚內失戀」今天舉行讀劇記者會，包括鄧惠文以及吳世偉、杜思慧、張詩盈、陳彥達、張念慈與黃俊傑等演員出席。

鄧惠文說，有一群人包括在婚姻中受到冷對待、無法理直氣壯離婚的人，「他們很寂寞孤單，每個人都想過著有愛的生活，卻失去這個感覺。」鄧惠文為這些人寫了一本書，就是「婚內失戀」。

吳維緯則表示，這齣劇作將透過3對不同層次與階段的夫妻，展現婚姻中的各種問題，希望觀眾們進劇場看過劇之後，可以不再失戀。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

近日名人婚姻受到社會大眾廣泛關心和議論，鄧惠文認為這顯示婚姻問題是許多人心中的刺，即使非名人的婚姻，一般人在社群媒體發文吐婚姻苦水，也會收到許多留言回應。鄧惠文表示，當一個人感覺到不安全，「她會特別做出保護性的動作，女人可能會變成捍衛小雞的母雞。」但最後一定是雙方都會因此而受傷。

舞台劇「婚內失戀」將於4月23日起演出10場。（編輯：屈享平）1110112