客家親子劇雨馬台中登場 4層樓高裝置藝術吸睛

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客家委員會與紙風車劇團共同製作的客家親子劇「雨馬」，21日起將在台中演出，其中近4層樓高的「雨馬」裝置藝術相當吸睛。中央社記者蘇木春攝 111年1月20日

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（中央社記者蘇木春台中20日電）客家委員會與紙風車劇團共同製作的客家親子劇「雨馬」，明天起連3天將在台中演出8場，其中近4層樓高的「雨馬」裝置藝術也將在場展示，希望透過展演讓大眾了解客家精神與文化。

客家親子劇「雨馬」，演出結合超過10公尺高的大型藝術裝置、客家音樂、火舞、特技及劇場燈光特效。其中近4層樓高的裝置藝術，是近10年台灣劇場界最大的行動藝術裝置。

客委會與紙風車劇團今天在烏日區日出停車場舉辦宣傳記者會，客委會副主委鍾孔炤、立法院副院長蔡其昌，及立委張廖萬堅、黃國書等人皆出席。

鍾孔炤接受媒體聯訪時表示，去年「雨馬」在台北及高雄演出，獲得非常廣大迴響與好評，在蔡其昌等人協助下，這次在台中演出精華版，希望也能跟中部民眾分享客家文化。

鍾孔炤介紹，「雨馬」將客家話融入戲劇，讓兒童看戲學客語，其中近4層樓高的裝置藝術，外觀以客家藍染發想延伸，外觀彩繪客家花布中代表喜氣跟富貴的花紋，穿插著客家老奶奶兒時零嘴「餘甘子（油甘）」為紋飾，以現代時尚的設計，呈現客家人昔日共同的記憶，透過表演讓大眾了解客家精神，也學習尊重多元文化。

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蔡其昌說，平時便關心客家文化發展，這次很感謝客委會全力支持與配合，讓中部的觀眾有機會更認識客家文化。「雨馬」主要在談族群融合的重要議題，台灣本身是移民的社會，可以給大小朋友很大的啟發與省思。

紙風車劇團表示，「雨馬」於1月21日至23日，在台鐵新烏日站外的日出停車場展演，有8場精華版的劇場演出，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫政策，8場演出採線上登記索票，都已索取一空，如未索票成功民眾，可於現場候補座位，民眾也可在外圍觀賞雨馬的各種身影。（編輯：謝雅竹）1110120

客家委員會與紙風車劇團共同製作的客家親子劇「雨馬」，21日起將在台中演出，20日舉辦宣傳記者會，立法院副院長蔡其昌（中）表示，希望給大小朋友啟發與省思。中央社記者蘇木春攝 111年1月20日