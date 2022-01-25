文馨獎雙料得主 親愛愛樂將榮耀與大家分享

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

王子建（左）和陳珮文（右）夫妻檔創立的親愛愛樂今年獲得文馨獎的「金獎」及特別獎中的「藝文人才培育獎」，兩人培育孩子音樂能力，將來等孩子長大，再用音樂的力量回饋社會。（親愛愛樂提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年1月25日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北25日電）文化部今天舉行文馨獎頒獎典禮，其中親愛愛樂獲得「金獎」及特別獎中的「藝文人才培育獎」，相當少見。正帶著樂團在東海岸行腳的團長王子建說，這兩個獎項「屬於大家」。

王子建今天接受中央社訪問表示，回顧過去10多年一路走來，「親愛愛樂只靠王子建跟陳珮文兩個人，是做不到這些事情的。」

王子建說，他們從來沒有忘記身邊許多人的鼓勵與支持，更沒有一刻鬆開過孩子的手，「謝謝這些如同家人般的朋友，一直不棄不離的陪伴著愛樂，讓樂團跟孩子們可以一直繼續往前走。所以這兩個獎項不是屬於親愛愛樂，而是屬於大家的。」

文化部依據「表揚出資獎助文化藝術工作者及事業辦法」舉辦文馨獎，感謝民間企業及個人對文化藝術的贊助與投入，希望透過獎勵方式，鼓舞更多企業、團體和個人共同為更優質的文化藝術環境而努力，創造藝企合作新典範。

親愛愛樂成立於2008年，給的不只是金錢，而是親身實踐，在偏鄉原住民部落展開提琴與品格教育。創辦人陳珮文跟王子建從幼兒園開始，一路帶著部落孩子學習弦樂。

一開始沒有人支持，兩人自掏腰包幫孩子們買琴、請老師，讓孩子們上音樂班，一直培養，至今已有30多名原住民孩童考上台灣各大學音樂相關學系，成為一股文化活水，再度傾注力量，回饋給親愛愛樂裡更多的原住民小朋友。

王子建說，親愛愛樂過去14年來做的，不只是藝文人才培育，更是台灣音樂的希望工程。

王子建表示，在經費不充裕的狀況下，樂團仍每年舉辦公益音樂會，為其他團體或組織募款，也成立基金會去協助其他需要音樂資源的學校或團體，「我們要證明，孩子們絕對有能力付出，回饋社會，也可以感動台灣更多的人，帶給社會更美好的希望與力量。」（編輯：張雅淨）1110125