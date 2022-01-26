法國外亞維儂藝術節 太古踏舞團等3團隊獲補助

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（中央社記者趙靜瑜台北26日電）「2022年法國外亞維儂藝術節預定7月舉行，3個表演團體包括翃舞製作、太古踏舞團及0471特技肢體劇場，將獲文化部補助參與。另一個備取團體則為種子舞團。

文化部25日發新聞稿表示，為持續拓展台灣表演藝術國際空間，經公開徵件，從21個報名團隊中選出3團，翃舞製作將帶來作品「再見」；太古踏舞團將帶來「無盡胎藏」；0471特技肢體劇場將帶來作品「彼此彼此」。

文化部表示，目前2022大會暫訂如期舉辦，這次獲選的3個團隊，演出地點暫定為法國亞維儂絲品劇院。過往也邀請台灣團隊演出的亞維儂編舞發展中心CDC-Les Hivernales考量COVID-19疫情影響非歐盟團隊入境因素，今年暫緩邀請相關團隊規劃。

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每年暑假舉辦的亞維儂藝術節，是全球表演藝術重要盛會之一，同時間由民間發起舉辦的外亞維儂藝術節，更以十足活力與無限創意，吸引數十萬藝術愛好者及專業人士前往觀賞，成為劇團競演、專業社群交流及劇院挑選節目的重要舞台。

文化部表示，期待今年國際疫情可逐漸緩和，讓台灣團隊能於夏日南法揮灑自我，加強與各國劇場專業團隊的良好關係，帶回更多國際經驗，拓展台灣表演藝術國際空間。如果因疫情導致台灣團隊實體參與產生變數，文化部將視大會及邀演劇院的情況，另行調整台灣團隊的參與方式。（編輯：張芷瑄）1110126