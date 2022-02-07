2022愛丁堡藝穗節台灣季 舞鈴劇場等4團隊獲選

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（中央社記者趙靜瑜台北7日電）文化部徵選團隊參加英國愛丁堡藝穗節台灣季，經過初選及複選，分別有舞鈴劇場、翃舞製作、周寬柔x安娜琪舞蹈劇場及曉劇場等4團隊獲選。

文化部今天發布新聞稿表示，2022年英國愛丁堡藝穗節台灣季實體及數位製作共有39個團隊報名，經愛丁堡場館專業人士進行初選，文化部邀請專家學者辦理複選後，正取獲選團隊包括舞鈴劇場、翃舞製作、周寬柔x安娜琪舞蹈劇場及曉劇場等4團隊，創造焦點、田子平及両両製造聚團等3團隊備選。

愛丁堡藝穗節是全球歷史最悠久、規模最大的綜合藝術節，文化部從2014年起徵選中小型表演團隊聯合參與藝穗節演出，並以「台灣季（Taiwan Season）」做為活動品牌，現已累積專業藝評及主流觀眾對於台灣表演藝術的印象與口碑。

愛丁堡藝穗節2021年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，大會首度改採實體及線上節目並行，台灣團隊也首次以線上方式參與。

「2022愛丁堡藝穗節台灣季」獲選名單包括在愛丁堡藝穗節最大場地經營公司Assembly演出的正取團隊舞鈴劇場，作品為「生命之光」；備取為創造焦點，作品＃Since1994。

在蘇格蘭國家舞蹈中心Dance Base演出的正取團隊翃舞製作，作品為「再見」；備取團隊則為田子平作品「失重計劃－非日常篇」。

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在愛丁堡表演場館Summerhall演出的正取團隊為周寬柔x安娜琪舞蹈劇場的作品TOMATO以及曉劇場作品「潮來之音」。備取團隊則為両両製造聚團，作品為H2O。

2022年愛丁堡藝穗節預計將於8月5日至29日舉行，文化部表示，希望屆時國際疫情已緩和，台灣團隊可以順利到愛丁堡實體參與，同時也鼓勵獲選團隊積極運用此國際藝文盛會，充分展現自我，向國際呈現來自台灣的多元文化與創新活力，並持續拓展國際人脈，發展跨國合作計畫。（編輯：管中維）1110207