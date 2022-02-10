奇美博物館推「畫作修復體驗課」 5月線上開課

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南10日電）奇美博物館今天宣布，「畫作修復體驗課」線上學習課程開放報名，預定5月開課，帶領大家賞析館藏名畫，體驗修復技巧，探索色彩奧秘，只要有興趣，都能報名上課。

奇美博物館人員今天告訴中央社記者，館方耗時逾半年規劃數位線上學習計畫，以館藏名畫與修復體驗為主軸，推出「窺探奇美典藏：從名畫探索色彩奧秘」線上課程，即日起開放報名。

館方表示，博物館幕後修復工作，一直是民眾好奇且想一窺究竟的主題，這次線上課程以修復結合美學概念，透過豐富有趣、深入淺出的講解，打造美感體驗課程。

奇美也首次和知名線上課程平台hahow合作，在hahow平台開課，讓喜歡線上課程者擁有不一樣的選擇。

館方人員說，奇美博物館發展線上課程，主因是實體課程容納人數有限，上課地點又在台南，距離較遠的人難以參與；線上課程就不用擔心人數、地域限制和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情干擾，不只台灣，海外華語人士也能安排時間上線學習。

「窺探奇美典藏：從名畫探索色彩奧秘」線上課程，由奇美博物館美感教育老師林雅琦擔任講師，課程全長約180分鐘，內容分為3大章節共12個單元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

課程3大章節中，第1章節探索館藏重要名畫，了解色彩奧秘，透過修復案例分享藏品背後不為人知的祕密；第2章節聚焦修復基本功「補色」，介紹修復畫作常用工具，透露調色秘訣，練習基本調色技巧；第3章節親身體驗名畫修復，從易至難將畫作缺損色彩補起來，再用紫外線檢測筆進行畫作檢測，觀察修復痕跡。

館方表示，課程可培養出敏銳觀察力及色彩的感知能力，提升耐心與細心，且釋放壓力、療癒身心；課程培養的觀察力與補色技能，還能運用在彩妝、彩繪、掉漆、家具褪色等居家日常或修繕，將所學融入生活中。（編輯：陳仁華）1110210