澎湖美術協會聯展 歷史戰役巨幅創作吸睛

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（中央社澎湖縣12日電）澎湖縣美術協會會員聯展今天開幕，包含東西方繪畫、書法、文創設計等百件作品，其中2件巨幅作品以歷史戰役及兒時見聞創作出「明荷風櫃圍城」與「魚鷺浮生」，成為展場亮點。

澎湖縣長賴峰偉致詞表示，澎湖美術協會成員來自不同的社會領域，參展作品中能深刻感受到澎湖多元活潑的草根性與生命力，感謝美術家的創作與想像力，提升藝術人文，期待創作更多的菊島之美作品。

澎湖縣文化局長洪棟霖表示，美術協會會員聯展是今年春節過後首檔美展，30多名會員提供有東方繪畫、西方繪畫、電腦數位創作、書法、手工藝、文創設計與海漂藝術等100多件作品，今天起在中興畫廊展出，現場還有應景元宵的猜燈謎等。

今天展出的作品中，現任協會理事長鄭美珠的「明荷風櫃圍城」及高雄師大講師伍芃的「魚鷺浮生」二大巨幅創作，更是聯展中的亮點。

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伍芃告訴中央社記者，「魚鷺浮生」是以兒時所見的岩鷺、白鷺鷥、蒼鷺等鳥類在海岸或河川水塘，臨水糊口景象的回憶，以積墨法不同塊狀來畫意象的鷺鳥，費時近3個月創作出近3公尺的四聯幅軸表，就如同人的心境隨意而轉，定靜安慮得領悟般。

澎湖美術協會聯展作品多元，今天起至27日在文化局中興畫廊展出，配合防疫措施入館時請實聯制、配戴口罩並配合體溫量測、手部消毒等防疫措施。（編輯：謝雅竹）1110212

澎湖縣美術協會會員聯展12日開幕，縣長賴峰偉（前左）到場參觀高雄師範大學講師伍芃的「魚鷺浮生」巨幅創作。中央社 111年2月12日

澎湖縣美術協會會員聯展12日在文化局中興畫廊登場，其中包含協會理事長鄭美珠以歷史戰役創作的「明荷風櫃圍城」作品，縣長賴峰偉（左）到場參觀。中央社 111年2月12日