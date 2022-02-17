MIT新銳藝術家 2022年有望赴日本開展

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（中央社記者王寶兒台北17日電）文化部長期透過Made In Taiwan－新人推薦特區，鼓勵藝術新秀並與畫廊協會合作，媒合獲選者作品將於台北藝博展出。這項計畫今年迎來15週年，預計將帶領獲選藝術家向海外展出，首站目標選擇日本。

中華民國畫廊協會昨天向媒體預告今年度的重要活動，其中8月將是MIT新人獎15週年的日本海外展。

Made In Taiwan－新人推薦特區，自2008年由文化部辦理獎項，2013年起攜手畫廊協會，每年公開徵選8名（組）年輕藝術家，由畫廊協會媒合專業畫廊，於當年ART TAIPEI台北國際藝術博覽會展期間展出、銷售。

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畫廊協會表示，過去15年，MIT新人獎項培育多位活躍於市場上的藝術家，包含吳耿禎、周珠旺、席時斌等。2022年，MIT邁入15週年，文化部與畫廊協會共同計劃將MIT得獎藝術家作為台灣青年藝術代表出國展出，目前規劃首站日本。文化部也同意未來MIT得獎藝術家的1件作品將由藝術銀行收藏。

畫廊協會理事長張逸羣表示，協會今年4月將再度推出ART SOLO藝之獨秀藝術博覽會，此博覽會過去僅在2014年舉辦，屆時每間參展畫廊都將各自推出藝術家個展。這是畫廊與藝術家合作，完整呈現創作脈絡的最佳舞台，也是國際畫廊進入台灣市場的試金石。（編輯：屈享平）1110217