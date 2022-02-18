藝術品鑑定、鑑價制度 畫廊協會將推3準則

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台北藝術產經研究室執行長柯人鳳（中）表示，畫廊協會創立以來便推動鑑定、鑑價業務，2010年成立附屬組織台北藝術產經研究室後，則透過研究室針對產業環境進行數據分析或趨勢判斷，今年則將針對藝術品鑑定、鑑價制度發表3項準則。（畫廊協會提供）中央社記者王寶兒傳真 111年2月18日

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（中央社記者王寶兒台北18日電）為推動藝術品鑑定、鑑價制度，畫廊協會台北藝術產經研究室今年將分別針對藝術品資產評價、科學檢測及鑑定作業，推出3項準則，並為未來奠定培育藝術鑑定人才基礎。

中華民國畫廊協會昨天透過新聞稿表示，藝術品鑑定、鑑價是台灣藝術產業20多年來的重要議題，去年由畫廊協會接受文化部委託，並將於今年完成「訂定藝術品鑑定鑑價作業參考準則暨研提人才培育機制」。

畫廊協會表示，此機制將參照世界貿易組織「技術性貿易壁壘」協定的技術法規、標準，以及評鑑與其符合性的程序，建議文化部以「資產評價」、「科學檢測」及「鑑定作業」方面進行藝術品鑑定鑑價。期許能夠以財務會計為單位接軌國際，達到「一個標準、一次認證、全球接受」的目標。

台北藝術產經研究室執行長柯人鳳向中央社記者說明，畫廊協會創立以來便推動鑑定、鑑價業務，2010年成立附屬組織台北藝術產經研究室後，則透過研究室針對產業環境做數據分析或趨勢判斷，今年則將針對藝術品鑑定、鑑價制度發表3項準則。

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柯人鳳表示，過往人們多以經驗或市場作為藝術品的價值，但隨外國企業購藏風氣演進，藝術品作為資產，應考量會計與財務為主的資產價值評價，畫廊協會將推動藝術資產評價的標準，能符合國際標規，讓香港、新加坡乃至歐美國家都能被認可。

柯人鳳說，科學檢測應用於藝術品鑑定，就像人們去醫院健檢需儀器輔助來判斷一樣，完善科學檢測、鑑定作業的準則規劃，也能為未來培育藝術品鑑定人才打好基礎。畫廊協會未來也將和文策院合作，媒合人才培育。（編輯：張芷瑄）1110218