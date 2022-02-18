穿西裝褲給經理張永祥看 張復建從打仔變男一

（中央社記者張若瑤台北18日電）金鐘影帝張復建演戲一甲子，從古裝劇打仔變身時裝劇男主角的轉型關鍵，是當年華視節目部經理張永祥的一句話：「你穿西裝褲來我看看。」張復建錄製中央社Podcast「空中小客廳」，分享他戲劇生涯3大貴人的故事。

身為「復興劇校」第一期「復」字輩的武生，本名「張建陵」的張復建，與邵氏五虎的張翼、香港TVB的劉江，和「二秦二林」中的秦祥林是同學，「開學第2年救總會（中華救助總會）從基隆碼頭接他們來台灣學藝。」秦祥林當時也被改名為「秦復林」。

在沒有電視的1960年代初期，京劇演出在西門町常常滿座，一場戲的票售罄約有1萬元收入，張復建與同學收工後去吃東西，店家招牌上掛得都是京劇演員名字，「那時以為這行可以做一輩子。」隨著1962年台灣第一家電視台「台視」成立，1969年中視宣稱以彩色開播，直至電視相對普及的1970年代末期，輝煌一時的京劇金飯碗砸了，張復建遂轉入電影圈。

相比在西門町劇院剛蓋好時就有專屬化妝室，拍電影讓張復建的功績如過往雲煙，好在拍完第一部電影「鄉野奇談」後，張復建自中影碰到職涯首個貴人武術指導袁和平。

由「山歌戀」導演羅臻1979年所掌舵的「江湖一盞燈」，是袁和平在台灣最後一部動作片，「他1天只拍3、5個鏡頭，就讓我精疲力盡。」張復建雖有武打基礎，但肢體在轉換為生活化的展現時，卻太過一板一眼，「被袁和平操過，後來進電視台他們都覺得我會飛。」

但那個年代拍電影的幾乎都是香港獨立製片公司，人生地不熟的張復建殺青後好幾次沒拿到酬勞，「芭樂票太多了。」為了生存，他轉拍電視劇，「華視以前叫高粱幫。」張復建為了讓製作人青睞有戲拍，一週有4天在喝酒，甚至才下戲沾著頭套喝，「吃飯被叫進去，就隔天早上見了。」1980年代中末期，瓊瑤的言情時裝劇強勢崛起，武俠古裝劇於是逐漸沒落。

「古裝劇線條比較粗，可以允許你有一點痕跡，但是時裝劇不行。」拍了近10年的動作片，張復建在1986年這個轉折點，受邀參與胡金銓唯一執導的舞台劇「蝴蝶夢」，「胡金銓很凶，華視說我演得好，但在他面前好像什麼都不是，連走路都不會了。」張復建表明不想演，製片人馬漢英告訴他：「傻小子，胡導演很欣賞你，趕緊來。」

在「蝴蝶夢」中有一幕莊周戲妻，胡金銓先親自示範撲床的動作，再讓張復建演繹，「他說不准學，否則我來就好，為什麼要叫你演。」在雅俗共賞間，不能沒有表現卻又不能太過表現的精髓，「得趣不在多，會心不在遠」的道理，張復建至今仍在消化中。

從古裝劇改拍時裝劇，張復建受胡金銓影響很大，但關鍵推手是同年接任華視節目部經理的資深編劇、獲金馬終身成就獎的張永祥，「瓊瑤劇很多部是他改編的，班底進來後，我們這批動作片演員等於失業了。」

後來，張復建才知道華視管理室將演員分2種，他被歸類在「打仔」這一塊，接戲的機率越來越少，「我跑去找張經理說好久沒拍戲啦！」張永祥告訴張復建，「天天穿練功褲，誰敢找你演時裝戲，穿個西裝褲過來我看看。」拍古裝劇已拿1座金鐘獎的張復建，於是又從小角色開始演時裝劇。

張永祥給的第一個角色是酒鬼丈夫，接著再演完老師後，張復建就被指定為由日本作家三浦綾子作品改編的「冰點」男主角，戲才拍一半，張永祥還特別到攝影棚恭喜他，「你現在是全台灣收視率最高的演員。」

張復建的職涯是台灣戲劇一頁活歷史，歷經電視現世、解嚴、開放第四台、鄉土與偶像劇風行、中國宮鬥劇與IP劇崛起，以及網路串流平台OTT的戰國時代等6大環境轉變期，他被袁和平磨練將硬底肢體動作生活化、胡金銓傳授意念由內而外的展現，張永祥給機會從打仔轉型男一。

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此外，張復建在葉青的歌仔戲為何見狄鶯卻想到蝸牛？和凌波唱梁祝感受又如何？體驗兩岸三地不同的劇組文化，而最讓他困惑的是當中國人說「沒事沒事」這句話真假難辨。這些內容將在18日「空中小客廳」（https://reurl.cc/Lp2rRK）節目播出，或可上中央社YouTube（https://youtu.be/mW-BtVtWSSk）觀看全影音專訪。

中央社Podcast頻道「中央社好Pod」（https://open.firstory.me/user/cna/platforms）除了文化性節目「文化普拉斯」由邱祖胤主持；「特派談新事」由廖漢原和周永捷主持，邀請中央社30名特派輪流談國際新鮮事；「空中小客廳」由張若瑤主持，以人物故事為主軸，讓聽眾貼近公眾人物檯面下有血有肉的真實面貌。（編輯：張芷瑄）1110218