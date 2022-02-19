插畫家創作展 藏台灣老風光

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新銳插畫家林佩儀在散文集「扳手翻轉人生 耀動時尚」中，生動描繪風光一時的黑美人大酒家，該插畫作品也在於台灣師範大學德群畫廊登場的手繪水彩創作展呈現。中央社記者王寶兒攝 111年2月19日

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（中央社記者王寶兒台北19日電）從中華商場畫到黑美人大酒家，插畫家林佩儀和邱惟為散文集「扳手翻轉人生耀動時尚」描繪插畫，畫筆隨作者張家獻筆下情節自老時光流轉至今，書中插圖集結為創作展，今天開幕。

林佩儀（筆名：橘枳）致詞表示，平時就喜愛旅行，時常帶著畫筆外出速寫街景，透過水彩、鋼筆描繪眼中風景。每一次的觀察，都是能為畫增添不同的養分。

林佩儀畢業於台灣師範大學圖文傳播系，作品包含「日日的美好．咖啡館繪手帳」，「T is for Taiwan：台灣A到Z」等書。

相較自己透過肉眼觀察到的風景，林佩儀在「扳手翻轉人生耀動時尚」書中須隨主角的人生歷程勾勒現在不存在的場景，例如中華商場。畫展中也能看見林佩儀生動描繪風光一時的黑美人大酒家。

邱惟（筆名：Grace Chiu）則畢業於英國劍橋藝術學院童書插畫系碩士、台灣大學中文系，靈感多源於自然與生活，出版作品有「彩虹谷的雲怪獸」等書。

從創作展展示作品中，也可看見邱惟長期鑽研童書而童稚樸拙的筆觸，她致詞表示，很感謝張家獻的邀約，讓她有機會描繪插畫之餘，還能舉辦手繪水彩創作展。

「扳手翻轉人生耀動時尚」由財團法人國學文化藝術基金會董事長張家獻創作，內容以張家獻的人生歷程為藍本，描述主人翁「阿發」一路從酒店少爺、扳手工人、藝術策展人到潮牌合夥人的心路故事。

張家獻說，年輕人的創作要讓大家看見、要創造舞台給他們，畫展就是最好的機會。2名插畫家能透過文字創作出插畫，是文學到圖畫的轉化，希望藉展覽機會讓她們有所呈現，未來也將把書中故事改編為影視作品。

「扳手翻轉人生耀動時尚」手繪水彩創作展即日起於台灣師範大學德群畫廊展出至24日。（編輯：張芷瑄）1110219