台南一中學生探究眾神之都 寫故事出版專書

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（中央社記者楊思瑞台南21日電）台南一中28名學生合作蒐羅宗教典籍、研究文獻，並走訪多間廟宇，寫作出版專書「府城眾神故事」，以青年視角介紹神祇故事，讓大家更了解台南人如何在神明故事中找到自己位置。

台南一中今天發布新聞稿指出，來自111級科學班和2年6班共28名學生一起研究文獻、小說和鄉野傳說裡的神明足跡，探尋來歷和事蹟，花費約1年時間，合作出版「府城眾神故事」，介紹65尊府城神祇，並附帶介紹與祭神有關的市井美食。

參與學生周頎霖表示，同學們先在課堂上以腦力激盪方式，陸續寫出自己所熟知的神祇，張貼在教室黑板，當神祇名號密密麻麻布滿眼前，大家再開始思考這些神祇的起源、職掌與祭拜者。

學生黃芷萱說，經過討論後統整出宗教神祇、移墾神祇、自然神祇、行業守護神、人生各階段守護神等5大主題，接著再分組蒐羅宗教典籍，到各廟宇探訪，最後整理材料，開始寫作。

負責寫作介紹月老的劉瓅雯說，從神明故事裡可以看到古人試圖對各種難以掌握的事情提出一種解釋。很欽佩古人可以把難以捉摸的姻緣，用一條簡單的紅線來象徵。

參與指導的國文老師楊子賢表示，踏查過程正好遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緊繃，有段時間無法進入廟宇，碰上不少困難，但大家沒有放棄，最後仍排除困難完成這本書。

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楊子賢說，書中對神明做深入考究，例如一身正氣、有三隻眼睛的五顯大帝，可能起源自古代山林的精怪信仰，後來又加進佛教五種神通的觀點，逐漸變化成現在的形象。另外，台灣不是老虎的棲息地，卻有虎爺信仰，相傳是神荼與鬱壘2門神抓到鬼後會用葦索綑綁起來，送去餵食老虎。

台南一中指出，台南號稱「眾神之都」，廟宇數量眾多，學生們扎實的探究與寫作得到許多肯定，獲芝蘭基金會全額贊助印刷費用。（編輯：郭諭儒）1110221