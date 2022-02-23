文化部修正綜所稅美術工藝家必要費用 最高達62%

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（中央社記者趙靜瑜台北23日電）文化部會商財政部討論110年度執行業務者費用標準，現有「工藝師」業別名稱將調整為「美術工藝家」，申報必要費用從過去30%提高上限為62%，符合藝術創作實務狀況及申報需求。

文化部今天發布新聞稿表示，為支持藝術創作，過往多以30%計算其必要費用的視覺藝術工作者，申報110年度綜合所得稅時，可採「美術工藝家」業別按工資收入20%，工料收入62%計算，更符合藝術工作者實務需求。

文化部表示，現今視覺藝術表現形式多元，作品類型廣泛，更經常有應用各式創作技法、複合媒材等多元創作型態，為能充分涵蓋各不同類型視覺藝術創作者，文化部向財政部反映意見，將「工藝師」業別調整為「美術工藝家」，可適用於美術工藝創作的藝術工作者。

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此外，針對「文化藝術獎助及促進條例」110年修正公布後，實務界提出如屬藝術家本身出售作品，獲得的報酬得否採分離課稅等相關疑問。

文化部與財政部釐清後說明，如果藝術家交易僅為單純作品出售的財產交易所得，未包含提供勞務、授權他人使用等其他工作事項，可以適用分離課稅，申請程序同樣由文化藝術事業依個案情形，於辦理展覽或拍賣時依規定提出。（編輯：張雅淨）1110223