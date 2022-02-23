新銳嶄露頭角 「承與變」書法篆刻展彰美館登場

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文化部所屬國立彰化生活美學館2月23日至3月27日舉辦「承與變－2022－大觀風華 書法x篆刻展」，展出國立台灣藝術大學書畫藝術學系36名善於書法、篆刻的新世代藝術創作。（彰化生活美學館提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年2月23日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣23日電）36名善於書法、篆刻的新世代藝術創作者今天起在國立彰化生活美學館「青創藝廊」推出書法、篆刻展，作品靈活運用傳統及不同媒材，透過精心布局經營，試圖打破舊有視覺經驗。

文化部所屬國立彰化生活美學館2月23日至3月27日舉辦「承與變－2022－大觀風華 書法x篆刻展」，展出國立台灣藝術大學書畫藝術學系36名善於書法、篆刻的新世代藝術創作，策展人蔡介騰將主軸聚焦在書法、篆刻，分享「承與變」在作品中的化學變化。

館方今天辦理開展記者會，國立彰化生活美學館發布新聞稿表示，展覽取名為「大觀」，一是國立台灣藝術大學位於新北市板橋區大觀路，二是書畫藝術學系創立超過一甲子，除延續悠久書畫、篆刻脈絡，更有集大成企圖，而「大觀」更是宋朝徽宗的年號，足以代表書畫藝術最輝煌、燦爛的年代。

彰美館表示，展覽可見新銳藝術家對於傳統媒材的靈活運用及掌握不同媒材的自信，更透過精心布局經營，試圖打破舊有視覺經驗，參展創作者皆一時之選，分為「經典組」、「創新組」。

館方說，當代書法與篆刻有些是承繼傳統紙筆等媒材，在畫面上中西融合、古今互參，創造新筆意，有些則是著重跨界對話，或藉由跨媒材創造新的空間結構。

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彰美館表示，書法與篆刻是東方特殊的藝術形式，棲於文字與文意的特質，具強烈可讀性，透過形與色及留白的空間，呈現主題傳承與變化的文化涵義及藝術性，新世代創作者依循前人腳步，適切承繼傳統筆意與情懷，變化並融入自身作品，歡迎欣賞新世代精彩作品。

彰美館為支持青年世代創作，以館校合作模式成立實驗性空間「青創藝廊」，提供新銳藝術家嶄露頭角的舞台。（編輯：黃世雅）1110223