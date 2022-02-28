祈願平安 青韵合唱團演唱23語言歌曲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北28日電）青韵合唱團將舉行「菲同凡響」音樂會，邀請菲律賓瑪德利加合唱團藝術總監馬克安東尼卡皮歐擔任指揮，帶來包括中文等23種語言組成的「請賜我們平安」，祈願疫情趕快過去。

青韵合唱團發布新聞稿表示，青韵合唱團年度音樂會邀約馬克安東尼卡皮歐（Mark Anthony Carpio）擔任客席指揮，希望在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續籠罩的情況下，能用音樂為社會盡一份安定的力量。

青韵合唱團指揮張成璞表示，青韵合唱團一直都有與國際合唱團交流的計畫，「當我們開始申請馬克的簽證時，很擔心會被影響，幸好最後在農曆年後取得簽證。」

張成璞表示，馬克安東尼卡皮歐身為瑪德利加合唱團的藝術總監暨指揮，合唱藝術成就卓然而立，是合唱界長期以來的典範，希望這次合作能從馬克身上學到更深邃的合唱音樂表現，並進一步提升合唱實力。

馬克安東尼卡皮歐擔任瑪德利加合唱團藝術總監之後，帶領瑪德利加多次獲得歐洲合唱6大賽分賽總冠軍。合唱團曾於1997年與2007年在歐洲合唱大賽中獲得桂冠總冠軍，2009年獲頒「聯合國教科文組織和平藝術家」（UNESCO, Artists for Peace），成績斐然。

「菲同凡響」音樂會分成「四海兄弟、和平之聲、永恆摯愛」等3大主題，其中最核心曲目是由菲律賓作曲家Eudenice Palaruan於2020年為疫情所創作，由23種語言組成的「請賜我們平安」（Dona Nobis Pacem）。

馬克表示，2020年2月他還在台北參加講座，接下來菲律賓就進入封城警戒狀態，一直到現在，他的合唱團都還無法恢復定期練唱，「這是我在全球疫情爆發後第一場正式海外公演。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

馬可表示，這次選了「四海兄弟」（Brothers of the Sea）這首歌，「讓大家知道儘管台灣與菲律賓存在文化差異，但我們也有許多共同點，其中就是對音樂的熱愛。」另一首Dona Nobis Pacem以23種語言闡述和平，「希望能賦予這次的表演更深一層的意義，讓我們團結一致，共同以歌聲帶來心靈上的和平。」

「菲同凡響」音樂會將於3月9日演出，地點在台北國家音樂廳。（編輯：張雅淨）1110228